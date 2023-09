Avant la visite présidentielle, Gérald Darmanin vient prendre le pouls des maires corses

Soutien majeur de la majorité présidentielle dans l’île, le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, considère de son côté : « Lors de la venue du Président de la République c’est un évènement important qui va se jouer. Soit on inscrit la Corse dans un nouveau cycle, soit on part à l’aventure et nous ne savons pas où nous allons ». Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto-Vecchio, relève en outre « l’espoir qui est né autour de ce processus », en prévenant : « Je pense que nous vivons des heures compliquées, il ne faut pas que cela accouche d’un nouveau problème. La proposition du Président de la République doit réconcilier les Corses autour d’un compromis ».



Loin de se cantonner au seul sujet institutionnel, cette rencontre entre le ministre et les élus communaux sera aussi l’occasion d’évoquer les problèmes auxquels ces derniers sont confrontés au quotidien. Pierre Olmeta, le maire de Bisinchi, évoquera ainsi notamment le social, le médico-social ou encore la difficulté de monter des dossiers pour créer des stations d’épuration avec des dossiers gérés une Agence de l’eau située à Lyon. Il sera aussi question de santé et de la situation des hôpitaux de Bastia et de Sartène qui seront mise au centre de l’attention durant quelques minutes par les maires des deux communes, Pierre Savelli et Paul Quilicchini, tandis que Jean-Christophe Angelini rappellera les craintes qui pèsent autour de la maternité de Porto-Vecchio et de son éventuelle transformation en centre de périnatalité de proximité. Problématique lancinante sur l’île, la gestion des déchets reviendra également sur le devant, notamment par la voix de Louis Pozzo di Borgo, le président de la Communauté d’Agglomération Bastiaise.



Au terme de près de 3 heures de réunion, assurant avoir entendu les problématiques remontées par les maires, le ministre de l’Intérieur a affirmé que des réponses devront être apportées sur les différents sujet et annonce dans un « en même temps » très macronien : « Il faut plus de libertés locales sur certains sujets et plus d’État sur d’autres ». Gérald Darmanin a en outre pris l’engagement de réunir à nouveau les élus communaux et intercommunaux après la visite du Président de la République, afin de rediscuter, à partir de son discours, sur la base de choses concrètes. Avant d’instiller un dernier message : « Si nous modifions la Constitution et les lois organiques, ce n’est pas que pour la majorité territoriale actuelle. Il faut d’abord que les oppositions et la majorité arrivent à se mettre d’accord ».