Auxiliaires de vie scolaire : des pôles inclusifs d’accompagnement personnalisé en Haute-Corse

Elle est également revenu sur les 19 élèves de Haute-Corse qui ne possèdent, à ce jour, aucune AVS et se trouvent alors dans des situations délicates :



« Il faut savoir que tous les mois, nous avons une commission départementale qui traite des demandes émanant des familles à travers différents formulaires. Cette commission étudie la nécessité, ou pas, de l’accompagnement via une aide humaine.



En fonction du nombre de notifications que la Commission a déterminé, il nous faut ensuite travailler cet accompagnement. Ça nécessite de regarder le maillage du territoire, l’endroit où ses élèves sont scolarisés, et parfois de mettre en place un recrutement pour pouvoir répondre à cet accompagnement.



Mais il n’est pas figé. Un élève peut avoir besoin de 12 heures d’accompagnement en 6ème, et au fur et à mesure on estime que l’élève doit gagner en autonomie, ce qui est l’objectif. Par conséquent, le nombre d’heures peut évoluer, soit à la hausse, soit à la baisse.



Cette année, dans le cadre de l’école inclusive, nous avons mis en place ce qu’on appelle des PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Personnalisé). Ces PIAL sont une nouvelle organisation qui permet d’examiner le nombre d’enfants notifiés, de regarder quelle est la ressource humaine disponible, et de répartir les accompagnements.



C’est le travail qui est en train d’être mené pour ces 19 enfants. Pour eux, ce n’est pas 19 emplois d’AESH qu’il faut, mais ce sont 19 élèves qui ont besoin d’être accompagné, alors on est en train de travailler sur cette organisation. »



La directrice académique des services de l'éducation nationale en Corse-du-Sud a enfin tenu à rassurer l'ensemble de ces acteurs, et notamment les AESH, mobilisées ces derniers jours afin de réclamer un meilleur statut professionnel :



« La politique mise en place actuellement est à la fois de former nos AESH, nos enseignants, de rassurer les parents, d’être à leur écoute et de les accompagner dans leur démarche. Parfois, certains parents ont l’impression que c’est le parcours du combattant pour avoir accès à leur interlocuteur.



Mais on travaille également pour qu’il y ait moins de précarité au niveau des contrats AESH. A ce titre, nous mettons en place une « CDIsation », qui existait déjà auparavant, mais qui touche désormais des contrats plus longs.

Nous étions sur des contrats annuels, maintenant nous sommes sur des contrats de 3 ans qui permettent à la personne d’avoir une perspective plus longue, et de pouvoir se projeter. »