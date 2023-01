Autonomie, dérives mafieuses, réforme des retraites : le CESEC s'est réuni ce mardi à Ajaccio

Le CESEC travaille également sur les relations entre les différents niveaux de pouvoir - communes, intercommunalités, collectivités... - et la place que prendrait la consultation citoyenne dans cette nouvelle organisation politique et administrative, ainsi que la manière de la développer. En matière législative et fiscale aussi, le CESEC est en phase d'organisation de travail, où il attend l'éclairage d'experts du sujet. "On espère pouvoir donner une contribution définitive en juillet, ou septembre au plus tard", indique Marie-Jeanne Nicoli.



La question des dérives mafieuses a, également, été évoquée durant la session matinale. Un travail que le Conseil a démarré il y a près de deux ans, avec un séminaire spécifique mené dès le mois de mars 2021. "Une semaine après la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, on a validé une motion pour lutter le plus efficacement possible contre cette prégnance des organisations mafieuses sur la Corse, explique la présidente du CESEC. Le 2 février, on va organiser une rencontre avec les deux collectifs antimafia (Maffia No, a vita iè et Massimu Susini) et la Ligue des Droits de l'Homme, tout en poursuivant notre travail au sein du CESEC."



Au-delà des thématiques majeures, le CESEC a validé deux motions ce 24 janvier : "une demande que l'ARS ne ferme pas la maternité de l'Ospedale, car il est inconcevable que les personnes devant accoucher soient obligées de faire deux heures et demies de route ; et l'autre présentée par l'intersyndicale qui travaille au sujet de l'opposition à la réforme des retraites."



A noter également qu'un nouveau président de la commission Développement économique, tourisme, affaires sociales, emploi et prospective a été élu ce matin. André Angeletti succède ainsi à Louise Nicolai.