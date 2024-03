Autonomie de la Corse : Les réactions de la classe politique après l'accord

Contrairement aux proclamations officielles, le projet sur la #Corse revient bien à constitutionnaliser le communautarisme. Reconnaître « une communauté historique,linguistique et culturelle » revient bien à reconnaître la notion de peuple corse comme l’affirmait le 25/2 dernier…

— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) March 12, 2024



🔴 Autonomie de la Corse ➡️ "Sur les grands principes, je suis plutôt favorable à une forme d'autonomie", annonce Olivier Faure. #8h30franceinfo pic.twitter.com/G5qzS4MVCD

— franceinfo (@franceinfo) March 12, 2024



Le gouvernement et des élus corses sont tombés d’accord dans la nuit de lundi à mardi sur un projet d'écriture constitutionnelle prévoyant "la reconnaissance d’un statut d’autonomie de l’île "au sein de la République". Ce projet d’accord vient parachever le " processus de Beauvau" initié par le ministre de l’Intérieur et va désormais être transmis à l’Assemblée territoriale corse pour qu’elle le vote, a précisé Gérald Darmanin à l’issue d’une rencontre de près de cinq heures au ministère.Le texte qui a obtenu un “consensus large” a fait réagir la classe politique nationale. Le chef de file des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a dénoncé ce mardi matin un "pas dangereux" après l'accord trouvé dans la nuit entre l'Etat et des élus de Corse sur un projet d'écriture constitutionnelle reconnaissant un "statut d'autonomie" de l'île. "Contrairement aux proclamations officielles, le projet sur la Corse revient bien à constitutionnaliser le communautarisme. Reconnaître 'une communauté historique, linguistique et culturelle' revient bien à reconnaître la notion de peuple corse", a fustigé sur X le patron du groupe LR, première force politique au Sénat . C'est "un pas dangereux à franchir", a-t-il expliqué sur le réseau social.Invité de la matinale de France Info, le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, affirme que ce "précédent" aura "certainement des conséquences ailleurs sur le territoire". Il exprime son soutien à une "forme d’autonomie", sur la question des grands principes: " Je souhaite que nous puissions aller plus loin dans l’exercice qui permet à des entités qui ont des identités très fortes de pouvoir l’exprimer et de ne pas agir comme si nous étions tous métropolitains, même si la Corse fait partie de la métropole, comme si nous étions tous à l’identique. Il y a des territoires avec des spécificités dont il faut tenir compte”, a-t-il ajouté.