Autonomie de la Corse - L'appel des 7 anciens aux élus nationalistes : "soutenez la démarche du président de l'Exécutif"

Nous avons pris note du rapport de la majorité territoriale concernant des propositions pour un statut d’autonomie de l’île en vue des discussions avec Paris.

Nous avions lors de notre dernière communication apporté notre adhésion à cette revendication d’Autonomie, au nom de la raison et du réalisme politique du moment, même si notre trajectoire politique individuelle et collective depuis le début n’était pas forcément portée par cette revendication et même si celle-ci ne portait et ne concrétisait pas nécessairement l’essentiel de nos motivations et de notre engagement sur tous les terrains de lutte durant notre vie de militants.





Certes, des remarques concernant cette proposition peuvent être formulées, tant sur la forme que sur le fond. Au-delà des considérations de pure forme, de sa longueur, de la lourdeur, parfois, de la technicité souvent rébarbative et pouvant apparaître trop complexe, de certaines lacunes peut-être, d’imprécisions ou de développements pouvant sembler trop abstraits et n’apportant pas grand-chose à la clarté du texte…Nous considérons que des améliorations peuvent être apportées pour enrichir l’ensemble durant les semaines à venir, mais que l’essentiel n’est pas là et que le fond que nous souhaitions y est exprimé : à savoir l’historicité, un titre spécifique, une loi organique, des compétences législatives, le peuple corse, la langue, la révision constitutionnelle, le referendum…





Cette proposition constituant à notre avis, une base de discussion très intéressante et forte, il reste désormais à la porter collectivement face à Paris. Aussi les nationalistes ont-ils une responsabilité historique qui, sans préjuger de ce que Paris décidera d’en faire, leur fait obligation de se présenter unis et solidaires au-delà de leurs différences, divergences institutionnelles, électorales et ponctuelles à court et moyen termes, l‘intérêt supérieur de la Corse et du peuple corse le commandant, sous peine de manquer un nouveau rendez-vous face à l’histoire, comme nous l’avons manqué déjà en 2003, lors du référendum de Nicolas Sarkozy dans la continuité du Processus de Matignon de l’époque.



Nous appelons donc le PNC, Corsica Libera et Core in Fronte à soutenir publiquement et globalement cette démarche, sans arrière-pensées, sans surenchère et sans marchandages, car nous pensons que toute velléité de nouvelles contributions brouillerait le message de la Corse, et l’affaiblirait, face à l’Etat qui en prendrait prétexte pour ne pas avancer.



Cette base de discussions constitue et peut conduire, si elle est portée par tous jusqu’au bout, à une nouvelle avancée, après les différents statuts arrachés, sur le long chemin de l’émancipation de notre peuple et la reconnaissance de ses droits collectifs sur sa terre.

Nous demandons donc à Gilles Simeoni mette en place d’une structure d’accompagnement permanente de la démarche regroupant des délégués des mouvements nationalistes, (PNC, Corsica Libera, Core in Fronte et Femu a Corsica) pour analyser, critiquer, et réfléchir à solutionner ensemble les éventuels blocages et obstacles qui se présenteront au fur et à mesure de l’avancée des discussions portées par le Président de l’Exécutif de la CdC.

D’ores et déjà nous appelons ces mouvements à ne présenter aucune autre proposition ou contre-proposition de fond et à donner l’image forte d’un front uni en soutenant dès le 4 juillet la proposition de la majorité territoriale.



Nous rappelons qu’en 1999, durant la processus de Matignon, tous les nationalistes avaient donné carte blanche aux élus de Corsica Nazione pour porter le message et les propositions de la Corse à Paris, et qu’en 2015, le pacte d’union des nationalistes portés à la CdC mettait en avant la revendication d’une autonomie de plein droit et de plein exercice.

Pà u populu é pà a Nazioni corsa, tutt’insemi"