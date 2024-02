Autonomie : Ecologia Sulidaria exprime ses "vives inquiétudes sur l’évolution des discussions"

"Dans la continuité de Jacqueline Gourault, le ministre Darmanin souhaite prendre les Corses « par la main », comme des enfants, pour faire avancer à marche forcée « son » projet d’autonomie pour la Corse – plus précisément, celui de ses amis politiques de droite.

Cette démarche méprisante est inacceptable" dénonce le mouvement qui rapelle qu'il a défini "il y a quelques mois sa vision de l’autonomie".

Aujourd'hui il "souhaite exprimer sa vive inquiétude sur l’évolution des discussions vers une forme d’autonomie qui constituerait une sérieuse régression démocratique".

Ecologia Sulidaria dénonce "la volonté des groupes de droite d’imposer un mode de scrutin « territorialisé » pour l’Assemblée de Corse, retour non déguisé aux Conseils départementaux et leurs dérives".

Le mouvement s'exprime aussi sur "la création d’une métropole pour Aiacciu, véritable « principauté » qui échapperait aux règles générales (Padduc par exemple) et lui permettrait de poursuivre tranquillement un « développement » effréné" et sur la montée "en puissance de la Chambre des territoires, qui, comme beaucoup d’organismes issus de plusieurs degrés d’élection (Syvadec ou Syndicats d’électrification), ne peut être réellement représentative."

En revanche il réaffirme la nécessité d’un statut d’Autonomie "avec compétence législative, réglementaire et fiscale, reconnaissance du peuple corse et de sa langue."





Ecologia Sulidaria s'attarde ensuite sur 3 points "fondamentaux pour établir un fonctionnement démocratique efficace pour notre île et assurer la parité dans la vie publique."

1) La simplification de la carte des collectivités publiques insulaires

Avec 3 niveaux de collectivités : la Collectivité de Corse, les communes et les Communautés de pays – remplaçant et regroupant les intercommunalités et communautés d’agglomération actuelles, élues au suffrage direct, à la proportionnelle, avec la parité. Il nous semble essentiel de rappeler que le principe de parité est inscrit dans la Constitutionet qu’il est temps qu’il s’impose dans la vie politique corse !

2) L’inscription du principe de non-régression sociale et environnementale dans le futur statut

3) La simplification de l’architecture de la CDC et la compétence complète dans les secteurs où elle est aujourd’hui partagée avec l’État