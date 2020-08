Automobile : John Filippi en Huyndaï 130 TCR

John Filippi rejoint l’équipe Target Compétition, championne d’Europe 2019 et s’installe au volant de la Hyundai I30 TCR, voiture référence de la catégorie TCR depuis deux ans en championnat du monde. Il est ravi de rejoindre équipe italienne : « C’est une super opportunité pour moi de signer avec Target au volant de la Hyundai », explique John. Il poursuit, « Même en février avant la crise sanitaire je ne me projetais pas sur une saison 2020 et puis l’occasion s’est présentée avec Target Compétition il y a moins de 2 mois, je n’ai pas hésité et 4 jours après j’étais dans la voiture en essais».





Très motivé le pilote de 25 ans veut se battre aux avant- postes de la catégorie. « Dès les premiers kilomètres d’essais je me suis bien senti dans la voiture et l’ensemble du team a fourni un très bon travail. Ils étaient très attentifs pour que tout se passe dans les meilleures conditions et m’ont aidé à me remettre en marche rapidement après une grande période sans rouler . »





Les grandes lignes du TCR Europe 2020 sont quasiment les mêmes que celles de 2019, « Il va falloir énormément de rigueur sur cette saison concentrée en 3 mois. Être sur une bonne dynamique sur l’ensemble de chaque week-end de course sera déterminant pour remporter les lauriers », explique John.





Après un programme de sport intense pour se remettre en forme, John Filippi est prêt à en découdre. « Evidement le potentiel de la voiture n’est pas a démontrer, donc c’est a moi de me battre pour jouer aux avant-postes dès la première course de la saison au Castellet et lancer le championnat sur un bon rythme »