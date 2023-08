Auto WRC : bonne entame pour Loubet en Finlande

Une première journée composée du Shakedown Rannankylä (4,48km) et de la Super Spéaciale Harju (3,48 km).

Très tôt ce jeudi matin le Shakedown était remporté par Kalle Rovanperä, (Toyota) avec le meilleur temps obtenu lors de son quatrième passage (1’56’’3). L'actuel leader du championnat du Monde devançait Elfyn Evans (Toyota) de 8/10 et Esapekka Lappi (Hyundai) à 1’’1. Pilouis Loubet, se classait 7e en 1’58’’4.



En toute fin d'après-midi, la première spéciale consacrait Ott Tänak (Ford) en 2'39''0 qui s'imposait devant la Hyundai de Thierry Neuville à 6/10 et Kalle Rovanperä (Toyota) à 7/10. Pilouis Loubet était l'auteur du 6e temps à 2''2 de son partenaire du Team M-Sport

Vengredi matin le rallye de Finlande va connaitre sa première véritable journée avec neuf spéciales pour un total de 108 kilomètres de tronçons chronométrés. La plus longue spéciale du jour sera Myhinpää avec ses 15,5 km.