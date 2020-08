Auto Démarches, la société qui assiste les conducteurs dans leur paperasse

Souple qui vous fait parvenir vos documents par le moyen qui vous agrée le plus ;

Dynamique qui traite vos dossiers en 24 h tout au plus ;

Qui vous simplifie la tâche en mettant ses experts à votre disposition pour les démarches ;

Qui vous accompagne dans vos choix à travers ses conseillers.

L’obtention de la carte grise



Dans quels cas pouvez-vous demander une carte grise sur Auto Démarches

L’immatriculation d’un véhicule acquis neuf ;

La mutation après une acquisition/cession de véhicule d’occasion ;

La nécessité d’obtenir un duplicata suite à la perte ou au vol de votre carte grise actuelle ;

Un changement d’adresse ou de voirie.

Les Formalités



L’obtention du permis de conduire



Quelles catégories de permis peut-on avoir avec Auto Démarches ?



Le processus



Pourquoi choisir Auto Démarche ?

Les démarches sont spontanément simplifiées (il suffit de 3 clics) pour la création de dossier ;

Vous êtes informé en temps réel de l’état et de l’évolution de votre dossier ;

Un conseiller dédié s’occupe particulièrement de vous.

Horaires de travail et délais de prestation

Les équipes sont disponibles pour répondre à toutes préoccupations, tous les jours de 9h à 12h le matin et de 13h30 à 18h l’après-midi ;

Les conseillers très dynamiques vous dirigent systématiquement vers la procédure qui est adaptée à votre cas dans un délai maximum de 5 minutes ;

La livraison du certificat d’immatriculation nouvellement reçu se fait dans un délai de 48h ;

Vous obtenez votre nouveau permis de conduire en 2 à 4 semaines.

