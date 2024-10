Augmentation de la taxation des billets d’avion : l'inquiétude de l'association Inseme

La taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite "taxe Chirac", est d'autant plus injuste qu'elle a été détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d'infrastructures ferroviaires dont la Corse et les Outre-mer ne bénéficient pas.… https://t.co/dRhwOZUj4p

— Paul-André Colombani (@pacolombani) October 16, 2024



Dans ce droit fil, INSEME appelle à « une prise en compte de la situation sanitaire spécifique de la Corse » et appelle les parlementaires insulaires à se mobiliser à ses côtés afin que le gouvernement revoie ce projet et que cette mesure ne s’applique pas à la Corse. Un point déjà défendu par Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre et Miquelon et président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui a d’ores et déjà déposé un amendement pour l’augmentation de la TSBA ne s’applique pas aux territoires d’Outre-mer et à la Corse. Son collègue Paul-André Colombani, député de la 2circonscription de Corse-du-Sud, a pour sa part fustigé une taxe « d’autant plus injuste qu’elle a été détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse et les Outre-mer ne bénéficient pas ».