Au salon de la restauration d'Ajaccio, l'appétit venait en y entrant

Si les gourmands seraient tenter d'aller curieusement goûter glaces, pizzas et autres verrines, l'organisation du salon veut que chaque visite soit optimale. "On a été bien accueillis et très bien guidés, glisse d'ailleurs une cliente venue de Propriano, où son père tient un commerce, après avoir été directement dirigée vers les stands qui la concernaient. Si quelque chose nous intéresse, on peut le déguster puis le signaler à notre commercial, qui viendra ensuite solliciter l'exposant concerné. Ça permet vraiment de découvrir des choses, des nouveaux produits et une nouvelle logistique, de nouvelles tendances !"



Alors que quelques élèves de l'AFPA - succédant à ceux du Lycée professionnel Finosello mercredi - s'affrontent sur un concours pour "valoriser les chefs de demain", dixit le PDG de Vibel, près de 400 professionnels s'affairent chaque jour sur le site. Un succès total, au-delà des espérances, où tout le monde y gagne. "On a eu énormément de monde dans une bonne ambiance, très conviviale, se réjouit Odile Innocenti, responsable du site de Bonappitittu, spécialiste de la pâtisserie surgelée situé à Borgo et venu exposer au salon. On a un retour direct des clients qui connaissent nos produits concernant leur satisfaction, et ça nous permet de les faire connaître et déguster aux autres, ce qui est mieux que feuilleter un catalogue !"



Bien que le grand public ne puisse pas venir se régaler, Vibel ne distribuant qu'à des professionnels, ceux qui ont eu l'opportunité d'y participer y ont trouvé leur compte. De nombreux produits feront leur apparition sur diverses cartes à l'issue de ces deux jours. Une opération organisée pour la sixième fois depuis 1998, qui devrait être renouvelée tous les trois ans.

Rendez-vous en 2026.