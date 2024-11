Au lycée Laetitia Bonaparte, le patrimoine corse se fait découvrir grâce à une galerie et une classe dédiée

Des projets concrets pour une immersion dans le patrimoine

Les élèves de la classe « patrimoine » auront ainsi l’occasion de rencontrer des professionnels des métiers du patrimoine, tels que des archivistes, des conservateurs, ou des médiateurs culturels. Des visites de musées et de sites historiques seront également au programme. L’une des sorties phares de l’année sera la visite du musée de la Corse à Corte, avec une rencontre des commissaires d’exposition, et une découverte des réserves et collections du musée.





Par ailleurs, les élèves travailleront sur un projet d’étude de l’architecture d’Ajaccio, en partenariat avec la municipalité. Ils auront aussi l’occasion de participer à des stages d’observation dans les services de la Direction du patrimoine, où ils pourront se familiariser avec les métiers de l’inventaire, des archives et de la valorisation. « Cette classe offre aux élèves une expérience concrète et une perspective professionnelle dans un secteur dynamique », a expliqué l’un des enseignants impliqués dans le projet. « Le but est aussi de leur donner des clés pour leur orientation scolaire future, en leur montrant qu’il existe des métiers qu’ils ne connaissaient pas forcément, mais qui sont essentiels à la préservation de notre histoire. »





Une nouvelle approche de l’enseignement du patrimoine

La classe « patrimoine » est un programme pilote pour l’établissement et pourrait être pérennisé à l’avenir. En plus des visites et des projets pratiques, les élèves devront réaliser un stage de 10 jours dans les services de la Direction du patrimoine, prévu pour le mois de juin 2025. Ce stage leur offrira une immersion totale dans le monde du patrimoine, leur permettant de découvrir les différents métiers de ce secteur et de se préparer à d’éventuelles formations professionnelles. « Ce programme est un véritable atout pour les élèves, car il leur permet non seulement de mieux comprendre leur patrimoine, mais aussi de se projeter dans des carrières qu’ils n’imaginaient peut-être pas », a conclu la proviseur. Cette classe, au croisement de l’éducation, de la culture et de l’orientation professionnelle, représente ainsi une nouvelle approche pour sensibiliser la jeunesse à l’importance de la préservation de l’histoire et des métiers qui en découlent.