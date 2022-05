Au lycée Fred-Scamaroni de Bastia les élèves s'engagent pour sauver les abeilles et la biodiversité

Toute l’année, ses étudiants ont élaboré ce projet avec l’aide de plusieurs intervenants extérieurs. De l’association Zeru Frazu, à l’apiculteur amateur passionné, tous ont joué le jeu de la sensibilisation à la protection de la biodiversité. Les élèves l’ont ensuite intégré et partagé sous forme d’exposition et d’ateliers à destination des autres élèves. « Ils deviennent des acteurs de la préservation de la biodiversité », se réjouit Sandra Desparains.



Et cela passe aussi par des gestes simples. « Certains ont pris conscience qu’il ne fallait plus jeter de mégots par terre », révèle Miryam. Elle est en charge de l’atelier sur la pollution qu’ils engendrent. Pour aider les autres élèves à franchir le pas, ses camarades et elle ont confectionné des petits cendriers financés par l’établissement et le rectorat. « C’est mieux ici que dans la mer ! Savez-vous qu’un mégot pollue 500 litres d’eau ? », questionne Miryam.



Pour Manon, cette expérience, au-delà de lui apporter de nouvelles compétences professionnelles, agit comme une révélation : « Quand on apprend que, sans abeilles il n’y a pas de vie, et que nous sommes en partie responsables de leur disparition, ça change notre manière de voir les choses. On comprend qu’il faut consommer autrement ».



Les élèves du bac professionnel ASSP du lycée Fred Scamaroni auront tout le loisir de l’expliquer à leurs camarades du collège Pascal Paoli à Île-Rousse. Certains s’y déplaceront le 23 mai prochain pour leur exposer leur travail autour « des abeilles et de la vie ».