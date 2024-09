Au conseil municipal de Bastia, Didier Grassi succède à Jean-Joseph Massoni

Son élection n’était guère une surprise puisqu’il était l’unique candidat. Didier Grassi a été élu jeudi 26 septembre en tant que sixième adjoint de la mairie de Bastia. Il aura la lourde tâche de poursuivre l’engagement politique de Jean-Joseph Massoni, Jojo pour les intimes, qui s’était pleinement investi dans son rôle d’adjoint aux finances de la Ville de Bastia, et qui est brutalement décédé le 14 août dernier.



Le Conseil municipal, réuni ce jeudi, a décidé de voter pour le successeur du poste de Jojo Massoni, dont la disparition avait provoqué l’émoi de la classe politique bastiaise et insulaire. Lors de la séance, le maire Pierre Savelli a tenu à rappeler les qualités de cet infatigable adjoint, « qui était présent tous les jours à son bureau pour travailler d’arrache-pied » et qui était apprécié par l’ensemble des élus, bien au-delà de sa propre famille politique.



Didier Grassi, seul candidat déclaré, a été naturellement élu au premier tour avec 31 voix par le Conseil municipal, bien que l’opposition n’a pas souhaité participer au vote. Humble dans la victoire, Didier Grassi a déclaré « ne pas ressentir de joie ou de satisfaction particulière vu le cadre dans lequel elle intervient », lui qui avait « demandé lors du Conseil municipal de 5 septembre de ne pas procéder tout de suite à l’élection » afin de respecter le temps du deuil pour Jean-Joseph Massoni. Dans une courte allocution, Didier Grassi a salué son prédécesseur, et s’est engagé à « poursuivre le travail que Jojo a mené avec l’ensemble de la majorité depuis plus de dix ans ». Le nouvel adjoint prendra la place de Jean-Joseph Massoni en sixième position, soit au même rang dans l’ordre protocolaire de la ville que son prédécesseur.