Au camp d’Aspretto, 12 jeunes corses apprennent à devenir réservistes de la gendarmerie

« C’est une formation de trois mois condensée en deux semaines. » explique l’un des adjudants de stage, qui préfère rester anonyme. « Nous décelons les profils qui ne sont pas à la hauteur, coté éthique et déontologie. Nous attendons des futurs réservistes qu’ils soient altruistes et rigoureux, qu’ils aiment leur prochain, la citoyenneté et la République. Ils auront de grandes responsabilités une fois sur le terrain. Nous leur mettons notamment une arme de poing à disposition. On ne peut pas se permettre de garder des gens qui seraient inaptes, on écrème chaque année de manière assez stricte. » poursuit-il.



Ainsi, avant d’incorporer cette formation de deux semaines, les aspirants réservistes sont évalués par des tests psychotechniques, un test de connaissances sur les règles de l’intervention professionnelle, et un examen médical.