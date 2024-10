Atteint d'un cancer, un jeune Ajaccien réalise son rêve grâce à l’association Arc-en-Ciel

Il y a des rêves qui éclairent une vie, des rêves si précieux qu’ils semblent suspendus dans l’esprit de ceux qui les nourrissent. Pour Raphaël Leca, 15 ans, originaire d’Ajaccio, ce rêve avait les couleurs éclatantes de Lisbonne, une ville où les murs racontent des histoires à travers les graffitis des plus grands artistes de rue. Le 29 juin dernier, un souffle de solidarité a traversé Bastia lors d’un match organisé par l’association Arc-en-Ciel, dédiée aux enfants malades. Cette mobilisation a permis à Raphaël, en rémission après une maladie éprouvante, de voir son rêve se concrétiser dans la capitale portugaise.



Lisbonne : la promesse d’un rêve réalisé grâce à la solidarité

Raphaël a découvert le street art dès l’âge de 9 ans. « Quand il était petit, il regardait des vidéos et essayait de reproduire ce qu'il voyait à la maison. Il m'a demandé de lui acheter des feutres peinture, et depuis, cette passion a pris de plus en plus de place », raconte sa mère, Valérie Bartoli. « Aujourd'hui, sa chambre ressemble à un véritable magasin de bombes de peinture. »



Après avoir reçu la nouvelle tant espérée de sa rémission, Raphaël a pris l’avion pour Lisbonne cet été, accompagné de sa mère et de deux bénévoles de l’association. « Lisbonne était la destination idéale, c’est une ville où le street art est partout », explique le jeune ajaccien. « C’était un voyage magnifique, c’était le paradis pour moi. »



Au-delà de la découverte des quartiers emblématiques de la capitale portugaise, Raphaël a réalisé l’un de ses plus grands rêves en graffant son blase, "Thoke", sur l’un des murs de la ville. Un moment marquant pour le jeune artiste. « Voir son sourire après avoir peint son blase, c’était magnifique », se souvient sa mère, émue. « Quand il peint, il est dans son élément. C'est ce qui le passionne, ce qui le fait vibrer. »



L'art comme moteur de l'espoir

Aujourd’hui en troisième professionnelle, Raphaël ne manque pas de projets pour l’avenir. « Plus tard, je veux continuer à peindre, à personnaliser des objets, peut-être même décorer des chambres d’enfants », partage-t-il avec enthousiasme.



Le voyage à Lisbonne, rendu possible grâce à la générosité de ceux qui ont participé au match de solidarité, représente une victoire importante pour Raphaël et sa famille. « Tant qu'on n’est pas touché par la maladie, on ne se rend pas compte de l’importance de ces actions de solidarité », confie Valérie Bartoli. « C’est extraordinaire ce que l’association Arc-en-Ciel a fait pour nous, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour permettre à Raphaël de réaliser son rêve. »



Pour Raphaël, ce séjour restera un symbole. Celui d’un rêve devenu réalité, d’une victoire sur la maladie et de la force que peut avoir l’art, même face aux plus grandes épreuves. Dans les rues de Lisbonne, son blase "Thoke" brille désormais comme un témoignage d’espoir et de résilience