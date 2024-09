Athlétisme : Sébastien Pinschina (CAP) le plus rapide à Portivechju

Ce dimanche, au Stade Claude Papi de Portivechju, près de soixante coureurs étaient au départ des championnats de Corse des 5 kilomètres. L'événement, qui offrait la possibilité de se qualifier pour les championnats de France prévus à Saint-Omer le 27 octobre prochain, s’est déroulé sur un parcours aller-retour, reliant le stade au port de commerce de Portivechju.



Chez les hommes, c’est le Proprianais Sébastien Pinschina qui s'est illustré avec un temps de 16'20. Il a devancé Louen Roux, qui a terminé en 16'31, et Christophe Brunerie (CAP) avec un chrono de 16'34.

Du côté des féminines, c’est Victoire Alzon, athlète du CA Bastia, qui s'est imposée en 20'02. Elle a été suivie par la cadette Chjara Giannini (CAB) et l’espoir du CAA Lesia Manenti, avec respectivement 20'35 et 20'59.



Voici la liste des athlètes qualifiés pour les championnats de France à Saint-Omer : Sébastien Pinschina (CAP), Christophe Brunerie (CAP), Carlu Santoni (CAB), Duncan Kipkurgat (ASPVA), Antoine Rial-Petat (CAA), Pierre-Paul Giacomini (CAP), Jonathan Perrier (CAB), Alexis Genin (CAB), Victoire Alzon (CAB), Chjara Giannini (CAB), Lesia Manenti (CAA), Lola Khemouche (CAB) et Marie-Pierre Feugas (CAA).