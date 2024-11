Athlétisme - Patrick Labarussias nouveau président de la Ligue Corse

L'assemblée générale de la Ligue Corse d'Athlétisme s'est déroulée samedi à Porto-Vecchio. Un moment important en cette année 2024 dans la mesure où avait lieu l'élection de la nouvelle équipe dirigeante dans le cadre de cette année olympique. Une journée qui a débuté le matin par un comité directeur, dirigé par la présidente Nicole Filippi, et qui s'est poursuivie l'après-midi par l'assemblée générale élective.

Une seule liste, celle conduite par Patrick Labarussias, briguait les suffrages des clubs corses. Sans grande surprise, donc, cette liste obtenait l'unanimité des suffrages exprimés. Il restait au nouveau comité directeur élu à se réunir pour désigner, à la fois, son président, mais aussi son vice-président ainsi que son secrétaire général et son trésorier.

Au terme de cette brève réunion, le retour devant les clubs insulaires permettait de valider Patrick Labarussias au poste de président, succédant de la sorte à Nicole Filippi, Frédéric D'Oriano devenait vice-président alors qu'Alexis Genin et et Stéphane Alliot étaient élus secrétaire général et trésorier. Le dernier acte permettait de désigner le délégué et le délégué adjoint auprès de la FFA, Michel Huertas et Nicole Filippi ont été désignés, respectivement à ces deux postes.





Le nouveau bureau du comité directeur

Président : Patrick Labarussias. Vice-président: Frédéric D'Oriano. Secrétaire: Alexis Genin. Trésorier: Stéphane Alliot. Membres: Caroline Perrier, Sandrine Hamon, Monique Cadoux, Catherine Binet, Bruno Guillard, Sylvie Ferrier-Ferradini, Sébastien Pinschina.

Juste après son élection, le nouveau président n'a pas manqué de "remercier l'ensemble des clubs pour la confiance témoignée" à la liste qu'il conduisait. "Je veux aussi remercier Nicole Filippi pour le travail accompli lors de ces dernières saisons. Je sais la tâche qui nous attend, mais nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à aller de l'avant".

Diverses médailles fédérales ont été attribuées lors de cette assemblée générale.

Antoine Rial-Petat (CAA) Frédérc d'Oriano (CAB) et Patrick Labarussias (CAB) ont reçu la médaille de bronze; Norbert Escafignoux (CAP) et Bruno Guillard (CAB), la médaille d'argent et Jean-Pierre Nolin (ASPVA) la médaille d'or.