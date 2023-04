Athlétisme - L'espoir de l'AJB, Kamel El Azouzi champion de France cadet sur le 30’

Tout n’était pas vraiment réuni pour que l’espoir bastiais brille à ces championnats. Une sortie de Ramadan et un départ samedi à 6 heures de Corse pour une course dans l’après-midi. Pourtant le jeune bastiais n’a laissé à personne le soin de contrôler la course. « Je suis parti très vite pour casser la concurrence et ça m’a souri. J’étais parti sur 3 minutes au kilomètre, mais le vent qui soufflait a contrarié cet objectif. Donc après, ça s’est joué à la sensation ». Un bel exploit quand on saura que c’était pour Kamel une première grande expérience au haut niveau. « Le 30 minutes c’est une épreuve que je n’avais pas encore effectuée sur piste, car l’en passé j’étais Cadet 1re année ».





Un homme heureux, bien sûr, son entraîneur Pierre Bartoli. « Malgré la fatigue du ramadan et un départ aux aurores de Bastia, Kamel a mené la course du début à la fin. Les conditions météo n’étaient pas non plus favorables pour battre le record sur une course aussi longue ».





Après cette belle médaille et ce titre, le pensionnaire des « rouge et vert » va préparer les championnats de France de course en montagne prévus le 14 mai au Dévoluy. 5km500 avec un bon dénivelé de positif de 300 m. Il devrait aussi participer à la Coupe du monde de cette discipline, à Annecy le 28 mai. « Ces championnats de course en montagne sont une bonne préparation pour la piste », souligne Kamel El Azouzi qui va aussi retrouver des distances plus courtes sur piste : 800, 1500 et 3000 m.