Athlétisme : L’AJB déroule à Saint-Gobain

Près de 200 athlètes ont participé à ce cross dans les diverses catégories. L’ Athlétic Jeunes Bastia s’était déplacé avec 8 compétiteurs, tous champions de Corse, qui n’ont laissé que des miettes aux autres clubs. Une belle revanche après la déception aux championnats de France FFA de cette même spécialité à Albi le 10 mars. « A Albi ce fut la Bérézina » souligne Pierre Bartoli le directeur sportif du club bastiais. « Nous sommes tombés sur des conditions de course exécrables. Un terrain extrêmement boueux où nos athlètes n’ont pas pu s’exprimer, pas habitués forcement à ce genre de terrain. Ils ont toutefois été héroïques en terminant leurs courses ».

Le week-end dernier c’est dans le cadre de l’UFOLEP que se disputaient des « nationaux » de Cross Country. L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique créée en 1928 au sein de la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire, est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif Français. Elle constitue la 1ère fédération sportive multisports affinitaire de France. Elle présente une double ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain.

« L'UFOLEP c'est une vision du sport à dimension sociale, une fédération portée sur la convivialité » souligne Pierre Bartoli. « En Corse on a la chance d’avoir en Alain Gourdol, président de l’UFOLEP pour la Corse, un maitre à penser et à agir. A l’AJB, tous les champions de France FFA que nous avons eu ont toujours participé aux championnats UFOLEP. Cette fédération permet aux athlètes d’avoir une compétition plus ouverte et en toutes catégories, ce qui n’est pas le cas des compétitions de la FFA ».





Et malgré un terrain encore boueux, le club bastiais a tiré son épingle du jeu avec :





Kamel El Azouzi, 1er en catégorie Junior/master

Walid Enneya, 1er en catégorie minime garçon

Ayman Enneya, 1er en benjamin

Zaina El Mouaddine 1ère en catégorie benjamine

Yanis Chachoua, 1er en catégorie poussin

Hatim El Hamzi, 2ème en catégorie poussin

Hicham El Hamzi, 3ème en catégorie poussin

Wissal Enneya, 1ère en catégorie poussine.