Association de malfaiteurs : les trois hommes interpellés en Corse, mis en examen

Le parquet de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Marseille a ouvert une enquête préliminaire le 14 février 2024 sur des faits graves d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de vol en bande organisée, de tentative de vol en bande organisée et de recel en bande organisée de vol commis en bande organisée. Le 26 février, une information judiciaire a été officiellement ouverte pour les mêmes chefs d'accusation. Dans le cadre de cette enquête, les forces de l'ordre ont interpellé deux individus, Nicolas Coppolani et Florian Casamarte, à Moltifao le 25 juillet 2024. Un troisième suspect, Michel Barraza, a été arrêté le 26 juillet à Ajaccio.



"Nicolas Coppolani et Florian Casamarte ont été présentés devant le magistrat instructeur de la JIRS de Marseille le 31 juillet 2024. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, vol en bande organisée, recel en bande organisée de vol commis en bande organisée, ainsi que pour acquisition, détention et transport d’armes de catégorie C par au moins deux personnes. Suite à cette présentation, ils ont été placés en détention provisoire." confirme ce vendredi 2 aout le parquet de Marseille.



Michel Barraza a aussi été présenté devant le magistrat instructeur le 1er août 2024. Mis en examen pour association de malfaiteurs "en vue de la préparation d’un crime, tentative de vol en bande organisée, et pour des infractions liées aux armes de catégorie C, il a été placé sous contrôle judiciaire."