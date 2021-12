Assemblée de Corse : toujours la Corsica Ferries

Face aux critiques de la droite, la présidente de l’Office des Transports Flora Mattei défend la position de l’Exécutif. « Ce que nous vivons est loin d’être banal et ne se limite absolument pas à avoir réussi à maintenir un certain niveau d’investissement de la part de la Collectivité de Corse. Refuser d’inscrire cette dette a été un acte courageux et symbolique », appuie-t-elle. Avant de réagir vivement au propos introductif de Jean-Michel Savelli : « Non, nous ne sommes pas sommes en passe de sortir d’un épisode compliqué, nous arrachons une première victoire politique majeure ».Pour Flora Mattei, au-delà du contentieux, ce sont deux visions « radicalement différentes » qui s’affrontent sur cette question. « Nous continuerons à défendre auprès du gouvernement français et des instances européennes notre choix d’une compagnie territoriale au capital majoritairement public dans le domaine maritime », affirme-t-elle, en guise de conclusion.Mais le dossier ne tarde pas à revenir dans les débats. D’abord dans le discours introductif du président de l’Exécutif et de la présidente de l'Assemblée. Mais aussi et surtout, lors de l’examen de l’un des tout premiers rapports de la séance. La majorité a décidé d’inscrire à l’ordre du jour le vote de l’autorisation à agir en justice devant la Commission Européenne . Dans le cadre des négociations entre le Gouvernement et l'Exécutif, il avait pourtant été convenu, en contrepartie de l'enveloppe de 50 millions, que la Collectivité renonce à ce recours. Mais pour le président de l’Exécutif, retirer ce rapport serait aujourd'hui « prématuré ». Une mesure de précaution, donc, « conservatoire », dira Gilles Simeoni, dans l’attente de décisions définitives dans ce dossier.