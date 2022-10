Assemblée de Corse : hémicycle envahi par les collectifs de prisonniers, séance suspendue

’

Dans cette résolution (la vidéo de Michel Luccioni), les onze associations demandent que l’Assemblée de Corse dénoncent le fait que « le projet de réinsertion d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri dans le cadre d’une semi-liberté provisoire n’ait pas été pris en considération par les instances judiciaires », mais aussi « les arguments retenus et diligentés par les services du ministère de l’intérieur qui apparaissent artificiels et infondés pour tenter de justifier cette décision ». Elles dénoncent également des « décisions politiques résultant d’une vengeance d’État qui bafoue les droits élémentaires de tous citoyens et met en péril le processus d’apaisement et les négociations en cours », avant de revenir sur « les manœuvres politiques (refus de levée du statut DPS) ayant conduit à l’assassinat tragique d’Yvan Colonna la prison d’Arles ». La résolution demande que « toute la vérité soit faite sur cet assassinat, sur les conditions de détention et les motivations du Parquet quant au refus de la levée de statut de DPS, ayant conduit à son maintien dans la prison d’Arles ». Elle demande, ensuite, « une accélération des procédures de mise en liberté conditionnelle, devant déboucher à court terme sur une libération pure et simple de tous les prisonniers », que l’inscription au répertoire Fijait « soit réservée aux terroristes islamistes pour lequel il a été créé, et non aux militants politiques », et l’abandon des charges contre les militants poursuivis, suite aux mobilisations passées. La résolution réaffirme que « la recherche d’une sortie de crise et la poursuite du processus en cours ne peuvent se concevoir en éludant la question des prisonniers dont la libération doit s’inscrire comme le prélude d’une réelle solution politique ». Elle demande à l’Assemblée de Corse de s’engager à « demander une rencontre, dès le mois de novembre, entre les plus hauts représentants de l’État et la délégation Corse, en présence des représentants des associations et organisations des prisonniers sur le sort réservé à chaque prisonnier et ancien prisonnier politique ». Enfin, de s’engager « à suspendre le processus de négociation, sous réserve d’un acte fort de la part de l’État concernant la libération des prisonniers politiques ». L’annonce du énième refus de la demande de liberté conditionnelle de Pierre Alessandri a déjà entrainé la suspension de la session de l’Assemblée de Corse des 29 et 30 septembre dernier et le vote à l’unanimité d’une position commune de protestation, déclarant que c’était le maintien en détention de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi qui était fauteur de troubles et non le contraire. « LAssemblée de Corse et le Conseil exécutif de Corse considèrent que cest au contraire aujourd’hui le maintien en détention de Pierre Alessandri, comme celui dAlain Ferrandi, qui pourraient être générateurs dun tel trouble », déclarait le communiqué du 29 septembre. Elle a également déjà porté un sérieux coup d’arrêt au processus de discussion sur l’autonomie engagé avec l’Etat en juillet dernier et annulé la visite dans l’île du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, les 6 et 7 octobre derniers. Nul ne sait, pour l’heure, si les discussions avec Paris reprendront.