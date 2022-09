Affaire Pierre Alessandri : L’Assemblée de Corse fait bloc et lève la séance pour protester contre la décision de justice

Un processus troublé

La déclaration lue, les élus quittent l’hémicycle. Les réactions sont unanimes.« La Conférence des présidents a pris la décision de mettre un terme à la session en cours parce que nous avons tous été indignés par la décision qui a été prise. Une décision lourde de signification qui fait peser une hypothèque forte sur le processus en cours. Il paraissait quand même complètement incohérent et peu acceptable de continuer à examiner des dossiers de gestion courante alors même qu’une décision est à nouveau appliquée à l’endroit de Pierre Alessandri. Une décision totalement injuste. Je rappelle que Pierre Alessandri a effectué sa peine, qu’il formule une demande de semi-liberté qui ne lui a pas été accordée. Cela jette le trouble sur le processus engagé avec l’Etat. Au-delà des modèles économiques et des questions de transfert de compétences, ce processus doit absolument reposer sur un processus de paix et pour cela, il faut qu’à un moment donné, sans rien oublier, la page soit tournée et surtout que la justice s’applique comme il se doit. Nous attendons du gouvernement qu’il éclaircisse le jeu, que l’on connaisse sa position vis-à-vis de la décision qui a été prise, et puis, nous verrons comment les choses vont se passer », déclare la présidente Maupertuis.

Des conditions non réunies

« L’indignation, quand au sort d’un homme, n’a pas de camp, elle est partagée de façon unanime sur tous les bancs de l’assemblée. S’il est toujours difficile de commenter une décision de justice, c’est la motivation du juge qui est particulièrement choquante. Motiver une décision en disant qu’en libérant cet homme, il y a une menace à l’ordre public, c’est choquant ! On sait très bien ici que c’est précisément en ne le libérant pas qu’il y aura trouble, et hélas, les faits vont nous donner raison. Enfin, le processus, qui est en cours, ne peut se dérouler dans de bonnes conditions que s’il y a des conditions d’apaisement. Avec une telle décision de justice, les conditions d’apaisement ne sont pas réunies. Quand on discute en bonne intelligence, il faut discuter dans un environnement serein et apaisé. Cette séquence vient troubler et contrevient à l’esprit qui a prévalu jusqu’à maintenant et qui était plutôt un esprit pacifié. Si on monte à Paris avec un climat insurrectionnel en Corse, ça ne peut pas fonctionner », commente Jean-Martin Mondoloni, co-président du groupe de droite U Soffiu Novu.

« Aucun processus de sortir de conflit au monde n’a pu se dérouler, mieux encore se conclure, sans que la question des prisonniers politiques ait été abordée. Nulle part ! On sait tous que cette question-là, qu’on le veuille ou pas, conditionne, pour partie, le déroulement du processus et sa conclusion. Donc, la décision unanime de l’Assemblée est fondée, légitime et logique », réagit Jean-Christophe Angelini. Le leader du PNC-Avanzemu estime qu’il est trop tôt pour décider de la suite des événements : « la décision d’aujourd’hui crée un trouble majeur au sein de l’opinion, du mouvement national et à l’unanimité des composantes de l’assemblée de Corse. Je crois qu’il faut d’abord manifester notre soutien à Pierre Alessandri et à sa famille, penser à Alain Ferrandi et à tous les siens, continuer à demander vérité et justice dans le cadre de l’affaire du regretté Yvan Colonna, et bien sûr, politiquement prendre le temps de nous réunir de nouveau au cours des prochaines heures et d’aviser sereinement ».

L’appel au gouvernement

« C’est une situation préoccupante et qui a été appréciée comme telle par l’Assemblée de Corse à l’unanimité. Cette décision est incompréhensible, elle est injuste aussi bien dans son principe que dans sa motivation, elle est contraire à la lettre et à l’esprit du processus du dialogue engagé. La balle est dans le camp du gouvernement et c’est à lui d’avoir les mots et les actes qui permettront de recréer la confiance et les conditions d’un dialogue serein que nous continuons à souhaiter », explique le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, au micro de CNI :