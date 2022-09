Refus de la semi-liberté de Pierre Alessandri : L’assemblée de Corse exprime sa colère et suspend ses travaux

Corsica Libera : « Il faut poser un rapport de forces »

« Nous continuons dans une vengeance d’État mécanique et déterminée. Il y a quelques mois, la prison à vie se transformait en condamnation à mort pour Yvan Colonna. On a décidé que ces hommes devaient vieillir et mourir en prison. On a travesti la justice. On se sert du droit comme d’un artifice. Plus rien ne s’oppose à leur liberté, à leur libération. Ces hommes sont libérables en droit, leur détention est devenue une arme de vengeance », estime Josepha Giacometti-Piredda, élue de Corsica Libera. Pas question, pour elle, d’accepter l’argument de l’indépendance de la justice : « la justice a tellement pris un triste visage que je n’entends plus un certain nombre de propos qui nous sont sans cesse opposés. Je crois qu’aujourd’hui, les élus de la Corse, que nous sommes, doivent aussi prendre leurs responsabilités . Un rapport de force doit être posé, tranquille, serein, mais déterminé ». Elle exprime « la consternation de plus suscitée par cette décision, ce coup. Je crois que le peuple corse, au-delà des nationalistes, et nous avons pu voir des réactions au sein de l'hémicycle, ne peut plus entendre certains arguments. On parle de paix, de résolution de conflits, mais la paix n’est pas le renoncement, et la résolution de conflits ne prononce pas par disparition. Il faut poser des gestes forts. Aujourd’hui, un geste fort a été posé, il n’est pas en faveur de la paix ».



PNC- Avanzemu : « Il faut trouver les moyens de sortie de cette crise »

Stupéfaction et colère également chez Jean-Christophe Angelini. Le leader du PNC-Avanzemu avoue qu’il était « persuadé, comme de très nombreux Corses, que Pierre Alessandri allait retrouver la liberté, conformément au droit, après presqu’un quart de siècle de détention, et à la volonté populaire. Cette décision met brutalement fin à cet espoir. Elle nous inquiète profondément ». Il redit son soutien à Alain Ferrandi, Pierre Alessandri et leurs familles, à l’ensemble des prisonniers politique : « Ce qui est en train de s’écrire sous nos yeux, à mon avis, sans surenchère, ni polémique d’aucune sorte, n’est en rien annonciateur de temps de paix ». Pour lui, il faut « parler sans délai entre nationalistes et au delà, entre sensibilités politiques très différentes, et examiner les voies et moyens de sortie de crise parce que cette décision est belle et bien synonyme d’entrée dans la crise. Elle vient impacter le processus, on ne peut pas faire comme si les deux étaient déconnectés. On ne peut pas dire que cette décision n’existe pas ! Il faut un débat ouvert, notamment entre les composantes du mouvement national ». Il n’exclut pas le fait que cette décision a peut-être pour objectif de porter atteinte aux discussions engagées, « peut-être même d’y mettre un terme avant même qu’elles débutent dans un état d’esprit assez ouvert jusqu’ici. Il faut considérer globalement les paramètres ».



Fa Populu Inseme : « Nous sommes confrontés à une épreuve de vérité de la volonté ou non de l’Etat d’avancer »

Pour le député Jean-Félix Acquaviva, élu de Fa Populu Inseme : « La décision politique ne fait aucun doute. On continue dans certaines sphères à réitérer la dimension politique d’une vengeance qui se perpétue et qui donne encore une fois la confirmation que l’on veut une prison à vie pour ces personnes. Cela intervient au moment où l’on nous dit que l’on peut parler de tout à travers un dialogue politique. Cela met à mal les fonds baptismaux de ce dialogue politique puisque cette injustice est flagrante, elle ne peut pas être acceptée, elle déshonore la République française au moment où il fallait des actes forts d’apaisement. De surcroît, le motif qui justifie le maintien en détention « troubles à l’ordre public » est inacceptable et insupportable ! On sait très bien que les manifestations ont été suscitées par le refus d’application du droit, et on invoque cela pour continuer à refuser le droit. C’est le signe d’une vengeance d’Etat obstinée qui ne se cache plus dans certaines sphères à l’encontre des bonnes volontés qui veulent avancer. La réconciliation par le dialogue passe par des actes forts, et un acte fort est l’application d’un droit simple qui vise à la libération conditionnelle de ces personnes qui ont payé et ont effectué une peine de prison conséquente. On se retrouve face à un mur qu’il faut dépasser, l’Etat doit montrer qu’il est capable de le dépasser parce que devant ce mur, il y aura forcément une réaction qu’on ne souhaite pas, on ne veut pas revenir dans des cycles passés qu’on a trop connu et qui se sont nourris de l’injustice. C’est une injustice flagrante et à l’Etat d’y répondre de manière rapide. Nous sommes confrontés à une épreuve de vérité de la volonté de l’Etat d’avancer ou non ».



La recherche d’une position commune

Un sentiment largement partagé dans les rangs de la droite et du groupe Soffiu Novu : « Nous partageons la même indignation dans la permanence de ce que nous avons dit. Un Etat de droit doit être animé d’un sentiment de recherche de pacification des esprits. Nous répétons ce que nous avons dit depuis des mois, nous avons le sentiment que ces deux personnes ont très largement payé la peine de leurs fautes et qu’ils doivent très rapidement retrouver la voie de la liberté », commente sobrement Jean Martin Mondoloni.

La séance suspendue, les groupes se sont, dans un premier temps, réunis chacun de leur côté avant la tenue d’une conférence des présidents pour essayer de trouver une position commune et de parler d’une même voix face à Paris.



N.M.