Assemblée de Corse : Le rapport Colonna sur l’autonomie vire à une mise au point entre Nationalistes

Un état d’esprit

La veille, le président de Core in Fronte, avait déjà, dans les couloirs de l’Assemblée, annoncé la couleur : « J'accepte un projet d'autonomie au nom de la démocratie, au nom des sacrifices, au nom de notre devoir par rapport à l'histoire. C'est une première étape de la feuille de route et ne pas l'accepter aujourd'hui, c'est se positionner en traîtres de la Corse ». Le mot volontairement dur a suscité la colère du PNC-Avanzemu et de Corsica Libera à qui il s’adressait, mais, pour le leader indépendantiste, il n’est pas question de se tromper de combat et de rater l’opportunité historique qui semble se profiler. Et il l’a redit, vendredi matin, dans l’hémicycle, en lançant un nouveau coup de pied dans la fourmilière. « On est dans une trajectoire historique, c’est pour cela qu’il ne vient pas à l’esprit du patriote que je suis de considérer que d’autres patriotes sont des traîtres. Hier, j’ai eu un propos dur, mais j’ai cherché à susciter des logiques de rassemblement, de convergence car notre projet est commun. C’est le projet d’une histoire de la Corse qui nous a apporté beaucoup de larmes, parfois des moments de grâce lors des négociations précédentes quand on a obtenu la reconnaissance du peuple Corse et notre droit à la réparation historique, et que c’est simplement le Conseil constitutionnel qui nous a privés de cette avancée politique. Aujourd’hui, on est confronté à ce même dilemme. La mouvance nationaliste est dans l’obligation de converger ». Et de préciser : « La convergence, ce n’est pas le vote d’un moment, c’est un état d’esprit, et dans le cadre de cet état d’esprit, il doit y avoir une vision stratégique forte ».



Le temps des mariages

Si Paul-Félix Benedetti n’élude rien des dissensions qui déchirent le mouvement national, il siffle aussi la fin de la récréation : « La majorité territoriale s’est-elle bien comportée par rapport à sa minorité patriotique ? Non ! Mais, parce qu’il y a eu une petite dérive autocratique drapée de procrastination, on va se donner le droit de saborder une démarche de 50 ans ? Non ! ». Revendiquant « d’avoir des mots crus qui traduisent souvent le fond d’une pensée collective », il rappelle aux Nationalistes : « Nous sommes une famille avec nos problèmes d’infanticide, de parricide, de partage, mais de temps en temps, on doit savoir faire des mariages et des baptêmes comme dans toutes les familles. J’espère que, dans 5 jours, on aura la possibilité d’avoir un socle patriotique, pas sur un texte, mais sur un état d’esprit ». C’est-à-dire, ajoute-t-il, « d’acter une étape de souveraineté partagée qui s’appelle l’autonomie, et d’autonomie, il y en a qu’une ! ». Et d’interroger : « L’autonomie peut-elle faire peur à un groupe progressiste ? Je ne pense pas ! Quand nous, Indépendantistes, demandons le droit à l’autodétermination, c’est un vote démocratique, à qui fait-il peur ? A ceux qui ne sont pas démocrates, aux aventuriers, aux factieux, aux affairistes, aux maffieux ! ». Et d’asséner : « Je ne comprends pas à qui ça ferait peur d’avoir un peu plus d’administration locale, un peu plus de proximité dans les prises de décisions par la prise en compte de la géographie, des reliefs, des cultures, des lois de vallée… La Corse ne pèse rien dans la dominante politique française, mais si collectivement et massivement, nous avions une demande homogène qui n’est pas le quantum pour tous, mais laisse la possibilité de l’ouverture et de l’évolution, on peut se retrouver. Toute la force qui nous anime est cette volonté d’acter un acte politique, un acte d’amour pour la Corse. On est tous animé par des inimitiés, des rancoeurs. Pensez-vous que l’ancien Rinnovu n’a pas un ressenti négatif quand on l’a laissé sur le bord de la route pendant des dizaines d’années ? Doit-on en faire état de manière permanente ? On peut le faire, mais on n’a pas le droit de le faire ! ». Il se tourne vers Jean-Christophe Angelini et Josepha Giacometti et leur lance : « Je ne suis pas schizophrène, je ne peux pas être le soir à un rassemblement de soutien et ensuite faire des sous-entendus. Je vous le dis dans les yeux : on doit converger. On n’a pas le droit de passer à côté au prétexte qu’il y a une attitude dominante que l’on n’accepte pas. On doit imposer une démarche collective qui est la démarche du patriotisme corse ». Et d’ajouter en montrant la droite : « Si on n’y arrive, ensuite on pourra aller les voir ».