Assassinat de Paul-Félix Paoli : trois hommes mis en examen et un mandat d’arrêt européen émis

C’est une avancée majeure dans l’enquête menée par la Juridiction Inter Régionale Spécialisée (JIRS) de Marseille sur l’assassinat de Paul-Félix Paoli. Dans un communiqué, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, indique ce lundi que « trois mis en cause ont été déférés les 7 et 8 décembre devant un magistrat instructeur de la JIRS de Marseille qui les a mis en examen des chefs de meurtre en bande organisées et association de malfaiteurs en vue de la réalisation d’un crime ». « À l’issue des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention, ils ont été placés en détention provisoire », ajoute-t-il en précisant qu’un « quatrième individu, interpellé au même moment, s’est vu notifier à l’issue de sa garde à vue par le parquet général de Bastia un mandat d’arrêt européen émis par le tribunal de Cagliari du chef d’aide à un criminel aggravée par l’objectif de faciliter l’activité d’une organisation criminelle mafieuse ». Ce dernier a également été écroué en attente de son extradition.



Les quatre hommes avaient été interpellés et placés en garde à vue mercredi dernier, dans le cadre d’une procédure diligentée en co-saisine par le Service Interdépartemental de la Police Judiciaire de Haute-Corse et le détachement de Haute-Corse de la section de recherches de la gendarmerie de Corse.



Depuis quelques jours, l’ombre de la mafia italienne semble peser sur cette affaire. Selon l’agence de presse italienne ANSA, la semaine dernière, 14 personnes avaient également été arrêtées en Italie, dans la province de Nuoro, à Sassari et à Venise la semaine dernière dans le cadre de l’enquête sur la cavale du chef mafieux du groupe « Società Foggiana » Marco Raduano, arrêté en février 2024 à Aleria. Ce dernier, qui a accepté de devenir collaborateur de justice, aurait livré des informations relatives à sa cavale, dont certaines seraient reliées à l’assassinat de Paul-Félix Paoli.



Un dossier sur lequel, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, le procureur national antimafia italien, et les procureurs de Bari et Cagliari tiendront une conférence de presse commune en début de semaine prochaine



Paul-Félix Paoli avait été assassiné dans la nuit du 23 au 24 août 2023, sur le parking de l’établissement qu’il gérait à Poggio-Mezzana.