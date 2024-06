Assassinat de Fabrice Chiappe à Ajaccio : Trois personnes mises en examen

Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Fabrice Chiappe, tué le 24 juillet 2023 à Ajaccio, le parquet de Marseille a confirmé ce mardi 4 juin a mise en examen de trois personnes. Ces individus avaient été interpellés en Corse et sur le continent dans une opération menée par la police judiciaire sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille.



Deux des suspects sont mis en examen pour assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradation en bande organisée, tandis que le troisième est accusé de complicité d’assassinat en bande organisée. Les trois suspects ont été placés en détention provisoire.



Fabrice Chiappe, 37 ans, avait été pris pour cible par des tirs de chevrotine alors qu'il regagnait son domicile dans le quartier du Vazzio à Ajaccio. Bien connu des services de police et de justice, il avait notamment été condamné en 2014 dans une affaire de trafic de stupéfiants et d’armes.



L’enquête, initialement menée par le parquet d'Ajaccio, a rapidement été transférée à la JIRS de Marseille, compte tenu de la complexité de l’affaire et des possibles liens avec le grand banditisme