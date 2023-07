Assassinat d'Yvan Colonna : enquête ouverte après le signalement des députés corses

CNI avec AFP le Samedi 29 Juillet 2023 à 11:31

Le parquet de Tarascon a ouvert vendredi une enquête préliminaire après le signalement de Jean-Félix Acquaviva (Liot) et Laurent Marcangeli (Horizons) qui ont relevé un "dysfonctionnement majeur" et un "possible effacement volontaire de données" sur l'agresseur d'Yvan Colonna, a-t-on appris auprès du procureur.