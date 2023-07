Assassinat d’Yvan Colonna : Jean-Félix Acquaviva et Laurent Marcangeli saisissent le procureur de la République

Manon Perelli le Jeudi 27 Juillet 2023 à 19:04

Deux mois après avoir présenté leurs conclusions, le président et le rapporteur de la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l’assassinat d’Yvan Colonna ont saisi le procureur de la République par une lettre du 5 juillet dernier, mettant en lumière « un dysfonctionnement majeur et un possible effacement volontaire de données »