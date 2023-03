Assassinat d’Yvan Colonna : « Le statut de DPS n’est pas un statut normal, on doit un jour en sortir »

La prévalence de l’ultra-sécurité

Concernant le parcours de Franck Elong Abe, Dominique Simonnot précise : « Il était à l’isolement, puis au Quartier spécial d’intégration (QSI) qui est en fait un quartier d’isolement bis où on n'est absolument pas préparé à la sortie, ni à intégrer une détention normale parce que la sécurité déprime trop. Cela me déchire un peu de dire ça maintenant parce qu’on sait ce qui s’est passé, mais c’est quand même vrai. Tous les gens du DPS et du QSI ne tuent pas des détenus ». Elle fustige la prévalence permanente de l’ultra-sécurité : « le fait que dans ce quartier et dans les nouvelles prisons, tout soit fait pour que les détenus se croisent le moins possible, pour que les surveillants et les détenus aient le moins d’interaction. Condé-sur-Sarthe est l’exemple suprême de ces nouvelles prisons dans le cahier des charges est fait pour les déshumaniser totalement. Les surveillants et les directeurs de prison me disent tous que ce genre d’endroit est effrayant à gérer. Nous pensons que c’est extrêmement défavorable à un retour progressif à une vie normale, même en détention ». Interrogée par le président Acquaviva sur le non-transfèrement en QER de Franck Elong Abe, elle soutient que son organisme n’est pas favorable à ce type de quartiers qui « portent en eux tant de difficultés et qui ramassent des détenus à profil compliqué avec l’incapacité de les gérer. Les quartiers ultra-sécuritaires ne les préparent pas à en sortir autrement qu’un peu plus abîmés que quand on y est rentré. Fallait-il le transférer ailleurs, fallait-il le soigner ? C’est une autre question qui se pose ».



Un milieu violent

Le rapporteur de la Commission d’enquête, le député Horizons de la 1ère circonscription de Corse du Sud, Laurent Marcangeli l’interpelle sur l’intégrité des détenus et la prise en charge des maladies mentales en détention. « Y-a-t-il des facteurs susceptibles de provoquer des violences en milieu carcéral ? ». Dominique Simonnot l’affirme : « En maison d’arrêt, la protection physique est très mal assurée. En centrale également. La drogue circule. Quand j’entends un juge dire à un prévenu : en prison, vous serez sevré ! C’est faux ! Il y a les nouveaux métiers de la drogue. Les lanceurs, qui lancent les projectiles pour qu’ils arrivent en prison, les ramasseurs qui sont souvent contraints par les caïds de garder les projections dans leur cellule et d’encaisser les punitions à leur place. C’est scandaleux ! La détention est un lieu où l’on a peur, l’intégrité corporelle n’est pas assurée, la protection physique non plus ». Elle raconte les punaises, les cafards, décrit des conditions sanitaires terribles : « J’ai un peu de colère en moi ! Chaque visite que l’on fait en prison est l’occasion de voir de nouvelles horreurs (…) Le prix du téléphone en prison est littéralement aberrant. On est en train d’enquêter là-dessus ». A la député NUPES de Loire-Atlantique, Ségolène Amiot, qui revient sur la prise en charge de la radicalité en prison, elle répond gênée : « Etre affecté en QER emporte avec soi un statut très particulier de grande dangerosité, ces statuts spéciaux s’attachent à cette personne. J’ai bien conscience qu’avec cette histoire, beaucoup de choses tombent à plat ».



Asile ou prison ?

Dominique Simonnot pointe également la problématique de l’abolition du discernement que la justice ne reconnait plus : « Il y a toute une école psychiatrique qui dit que la personne souffrant de troubles psychiatriques doit être confrontée à ses actes devant la justice. L’abolition du discernement se fait au profit d’une altération du discernement qui fait tellement peur qu’elle ne vaut plus excuse, mais aggravation de la peine. Tout cela fait que nos prisons sont peuplées de plus de 30 % de personnes souffrant de troubles psychiques graves. La prison joue le rôle des asiles d’antan, cela rend la cohabitation invivable. On ne peut pas s’en satisfaire ». Elle dévoile que 67% des détenus souffrent de troubles et d’addiction. « Un maximum de détenus ont subi des abus. On demande à la prison de réparer ce que personne n’a pu réparer avant. Plus on monte d’un cran dans la sécurité, plus les risques de violence augmentent, plus les tentatives de déjouer la sécurité sont inventives et dangereuses. Il faut faire attention à cette escalade et il faut que les surveillants – qui ne sont pas des infirmiers psychiatriques – apprennent les techniques de désescalade ». Elle espère que la mort d’Yvan Colonna permettra « de se pencher sur ce problème sérieusement, sans quoi on aura beaucoup d’autres morts de ce genre. Je fonde beaucoup d'espoir sur cette Commission d’enquête ».