Assassinat d’Yvan Colonna : L’Assemblée de Corse demande à l’unanimité la levée du secret-défense

Cette motion fut l’occasion, pour le député Jean-Félix Acquaviva, d’apporter quelques précisions. Il a d’abord confirmé que le président de la Commission d’enquête parlementaire avec le rapporteur « ont le pouvoir » de demander la déclassification de données et que l’ensemble de la Commission agrée cette demande. Et rappelé que « le champ de la commission d’enquête couvre les dysfonctionnements de l’appareil judiciaire, de l’administration pénitentiaire, la gestion des DPS, le parcours d’Elong Abe et les services de renseignements. Nous ne sommes pas dans le cas d’une procédure judiciaire, mais dans le cas d’une commission d’enquête parlementaire qui a des contre-pouvoirs démocratiques et qui contrôle l’appareil judiciaire. Une initiative politique démocratique, dans le cadre du Parlement, peut recevoir un soutien à travers une motion d’une assemblée territoriale concernée.». Avant de justifier la levée du Secret Défense : « Nous sommes en train d’acter un certain nombre de dysfonctionnements et d’ambiguïtés qui altèrent nos travaux pour la recherche de la vérité. Nous avons la certitude qu’Elong Abe est un haut du spectre des fichiers radicalisés, c’est-à-dire que, parmi les quelques 500 terroristes islamistes emprisonnés dans les prisons françaises - il y en a à peu près 100 qui sortent par an -, il fait partie du haut du pavé. Cette information n’était pas connue, ni par la Commission des Lois, ni, comme nous l’avons vu hier – et c’est ce qui dénote la gravité de la situation - par les inspecteurs de la justice qui ont mené l’inspection de fonctionnement. Ils ont été catégoriques : s’ils avaient été au courant, ils auraient insisté sur le fait que c’était totalement anormal que cet individu - selon les termes de Jean-Louis Daumas, chef de l’Inspection - ait pu accéder à un travail d’emploi général au sein de la prison ». Le député fait aussi état d’autres contradictions et manquements qui inquiètent au-delà de l’agression d’Yvan Colonna : « Il est factuel qu’un certain nombre d’acteurs ont menti devant la Commission des lois sur les incidents de l’individu. Si l’hypothèse du hasard existe et qu’elle est avérée, cela veut dire que le fonctionnement de l’administration pénitentiaire et des services de renseignement est apocalyptique et qu’il y a de quoi s’inquiéter pour les 500 terroristes islamistes parce que le fonctionnement du régalien s’effondre. Il y a aussi l’hypothèse du grain de sable et l’hypothèse de la possibilité de quelque chose de commandité. Nous n’avons pas de religion, nous faisons un travail factuel ». Il est important, ajoute-t-il, que l’assemblée de Corse s’associe, « comme d’autres acteurs le feront », à cette demande pour la renforcer « parce qu’elle est de nature politique. La déclassification est une décision de la Première ministre ».