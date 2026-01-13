Assassinat d’Alain Orsoni : les témoignages, hommages et réactions se multiplient

L’AC Ajaccio, club qu’Alain Orsoni a présidé de 2008 à 2015 et en 2022-2023 porte depuis ce lundi 12 janvier le deuil, avec un logo en berne sur son réseau social. Au lendemain de l'assassinat, le club salue la mémoire d'Alain Orsoni dans un communiqué, rappelant que "son engagement au service de l’ACA remonte bien au-delà de ces mandats. Dès 1992, il faisait partie de l’équipe dirigeante qui a repris les rênes du club, aux côtés d’autres acteurs majeurs de la première reconstruction de l’AC Aiacciu." A la suite du décès de Michel Moretti, Alain Orsoni reprend la présidence du club "et a poursuivi cette trajectoire de réussite" amorcée dans les années 90.

"Sous sa direction, l’ACA accédait de nouveau à la Ligue 1 en 2011, puis une quatrième fois en 2022. Alain était de ces batailles-là, celles de la réussite sportive. Avec lui, nous avions le sentiment que tout était possible. Au-delà des résultats, son action a également été déterminante dans le développement structurel de l’AC Aiacciu. Le centre de formation, agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2013 sous sa présidence, s’est imposé comme une référence nationale."

"Aujourd’hui, avec le départ d’Alain, c’est une grande part de l’histoire de l’AC Aiacciu qui s’éteint."

De ces années, "de nombreux souvenirs resteront gravés dans la mémoire collective : la joie partagée à Nîmes le 27 mai 2011 lors de la montée en Ligue 1, ou encore l’accueil populaire à l’aéroport d’Aiacciu, le 27 août 2012, à l’occasion de la présentation d’Adrian Mutu. Un an plus tôt, l’arrivée de Guillermo Ochoa avait également suscité un immense enthousiasme et contribué au rayonnement du club bien au-delà de nos frontières. Alain avait cette facilité de communiquer ses émotions à son entourage. Ces moments de joie et de réussite resteront gravés dans l’histoire de notre club."

"Alain, c’était aussi le sens de la macagna et de l’autodérision". L'AC Aiacciu n’oubliera jamais "son sens de l’humour aiguisé et de la répartie."

Et au club de reconnaître que "comme toute histoire sportive, ces 32 années ont connu des moments de succès, mais aussi des périodes plus difficiles et des déceptions. C’est la réalité du football et de la vie des clubs. Aujourd’hui, avec le départ d’Alain, c’est une grande part de l’histoire de l’AC Aiacciu qui s’éteint."



Les supporters lui rendent hommage

"Alain Orsoni était un président charismatique, toujours à l’écoute des supporters, ne refusant jamais le dialogue. Il communiquait énormément et était toujours confiant, parfois trop. Il était capable du meilleur comme faire venir des joueurs de niveau mondial comme Ochoa, Mutu… Avec ses amis, il a recrée le club qui était en sommeil depuis plusieurs dizaine d’années, pour l’installer définitivement en professionnel, créer un centre de formation performant, améliorer les infrastructures générales de Timizzolu et réaliser également 3 accessions en L1 avec des moyens financiers très limités. Il avait réussi le plus dur, un coup de maître. Puis malheureusement, tout s’est effondré ces derniers mois, l’éloignement, les soucis de santé, l’âge… Certes triste fin entre lui, les supporters et le club mais n’oublions pas tout ce qu’il a réalisé de bien pour l’ACA."



Un ancien membre de l’ACA témoigne également : "J’ai appris avec une profonde tristesse la disparition tragique d’Alain Orsoni, un homme que j’ai côtoyé au sein du club de l’AC Ajaccio. C’était un homme de convictions, entier, profondément charismatique. Je ne souhaite retenir aujourd’hui que ce qu’il a apporté de positif, pour la Corse bien-sûr, mais surtout pour l’ACA. Même si nous avons pu être en désaccord sur certains sujets, cela n’efface en rien le rôle qu’il a joué durant les heures de gloire du club. À cette période, nous avions la chance de l’avoir comme président. Contrairement à certaines descriptions que l’on peut lire depuis hier soir, derrière son nom, il y avait avant tout un homme. Un père, un président, un ami, un proche pour beaucoup. Quelqu’un de très disponible, ouvert à la discussion, accessible, humain, et profondément bon vivant. C’est cet homme-là que je retiens. Les circonstances de son décès sont tragiques et nous plongent, nous Corses, dans un climat lourd, presque irréel, que les mots peinent à décrire. L’impensable arrive toujours, et laisse derrière lui incompréhension et douleur."



Le footballeur mexicain, Guillermo Ochoa, joueur de l’ACA de 2011 à 2014 indique avoir été "profondément bouleversé" par la nouvelle. "Aujourd’hui, je dis adieu à Alain Orsoni, et surtout à un homme qui a compté pour moi. Alain a été bien plus qu’un président. Il a été un soutien, une présence, quelqu’un qui croyait en l’humain avant le joueur. Pendant mon passage à Ajaccio, il m’a tendu la main avec confiance, respect et loyauté. Je n’oublierai jamais cela. Au fil du temps, il est devenu un ami. Un homme vrai, passionné, engagé, qui portait son club et ses convictions avec force et courage (…)"