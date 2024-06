Arte Vivi Scola : à Corte une journée de rencontres et de spectacles

« Placée sous le signe du partage, cette journée qui regroupera près de 300 scolaires se composera de deux temps forts, ouverts au public. De 10h à 12h, des ateliers et une visite du Musée de Corse, suivis l’après-midi de concerts de 13h à 16h. » explique Jennifer Gamet-Rossi, directrice régionale du conservatoire Henri Tomasi. Les ateliers matinales offriront des interventions spécialisées, avec Ugo Casalonga pour la lutherie et Romain Rancurel-Giannoni et Patrick Guerry pour la facture instrumentale. Les participants auront ainsi l’occasion de découvrir et d’expérimenter des aspects fascinants de la création musicale.





Une première édition prometteuse



Jennifer Gamet-Rossi ajoute : « Lors de cette 1ère édition, 6 dispositifs seront représentés à travers les activités du conservatoire, du Spaziu Carlu Rocchi de Biguglia, du Centre Culturel Anima et du CACEL. » Les performances incluront la classe théâtre du collège Giraud de Bastia, les Classes à Horaires Aménagés Musique, Danse, Voix du collège Simon Vinciguerra, et la Classe PAC, Projet Artistique et Culturel, du Spaziu Carlu Rocchi. De plus, des élèves de Solenzara et Travo du Centre Culturel Anima proposeront « La musique c’est classe » avec des performances aux violons, saxophones, clarinettes, percussions et chœur. Enfin, le CACEL, Centre d’Activités Culturelles et de Loisirs de Porto Vecchio, présentera le dispositif « Musique à l’école ».





Journées portes ouvertes



Le Conservatoire Henri Tomasi organise également des journées Portes Ouvertes le mercredi 26 juin à Bastia (rue Favalelli) et Ajaccio (salle Karajan) de 10h30 à 18h30. Au programme : démonstrations musicales et théâtrales, découvertes instrumentales, rencontres avec les professeurs, informations sur les inscriptions, et la possibilité de rencontrer la Direction. Une belle opportunité pour les familles et les jeunes talents de découvrir l’offre éducative et artistique du conservatoire.