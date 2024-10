Arte Mare 42e édition : les écoles de cinéma méditerranéennes à l'honneur

Le festival Arte Mare, qui célèbre sa 42e édition cette année, a honoré hier la Compétition des écoles de cinéma méditerranéennes en remettant le Prix du film d’écoles APAJ à Daniel Gat pour son œuvre "See you 'round the block". Ce film, qui a séduit le jury, met en lumière les défis et les rêves de la jeunesse méditerranéenne, en offrant une vision à la fois sensible et originale.



La programmation de ce mardi

En parallèle, les spectateurs pourront découvrir à 9h30 au cinéma Le Régent, le documentaire "L'espace de nos fous" de Gérard Venturini explore l'accueil psychiatrique en Corse, retraçant l'histoire de la création de l'hôpital de Castelluccio en 1974. Ce film propose des témoignages poignants de médecins et de figures emblématiques de cet établissement.



Toujours à 9h30, au même lieu, le film "Marion et la métamorphose" de Laëtitia Moreau questionne la frontière entre malades et valides à travers l'histoire personnelle de Marion Sellenet, une artiste atteinte d'une myopathie incurable.



La journée se poursuivra avec plusieurs avant-premières, dont le long-métrage "Honeymoon" d'Enrique Otero, présenté à 14h au Spaziu Carlu Rocchi, et le thriller psychologique "Rabia" de Mareike Engelhardt, projeté à 18h45 à l'Alb'Oru. Ce dernier, inspiré de faits réels, suit deux jeunes femmes piégées en Syrie, où elles sont confrontées à un dangereux jeu de pouvoir.



.





Le festival propose également une exploration des relations humaines avec des films tels que "Les Forts ne disent rien" de Toussaint Martinetti et "Le refus du Juste" de Dominique Maestrati, qui s'intéresse à l'amitié indéfectible entre un instituteur corse et un réfugié belge pendant la Seconde Guerre mondiale.



Enfin, la journée se clôturera par une avant-première, celle de "Seven Blessings" d'Ayelet Menahemi, à 21h15 à l'Alb'Oru, une œuvre douce-amère sur la famille, les secrets et les cicatrices du passé.