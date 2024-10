Arsène Kouassi (AC Ajaccio) : 7 matches de suspension

La commission de discipline de la LFP explique que "compte tenu des dispositions réglementaires applicables et de la gravité des faits, elle avait décidé de mettre le dossier en instruction et suspendu le joueur à titre conservatoire".

Ce mercredi, après lecture du rapport d’instruction, la Commission a décidé d'infliger 7 matchs de suspension ferme à Arsène Kouassi, expulsé lors de ACA-MArtigues après avoir protesté contre une décision de l'arbitre.



Autres sanctions à l'encontre de l'ACA après le match disputé à Amiens :

Thierry Debes a écopé d'un match de suspension ferme et d’un match de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Johan Cavalli a été pour sa part suspendu pour deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.