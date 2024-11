Arrière-saison : la Corse attire plus de voyageurs qu’avant la pandémie

Les derniers chiffres de fréquentation des aéroports et ports de commerce corses publié par la Chambre de Commerce et de l'industrie de Corse confirment une tendance positive : l’arrière-saison attire de plus en plus de visiteurs. En octobre 2024, le nombre de passagers, hors croisiéristes, a augmenté de 4 % par rapport à 2023 et de 14 % par rapport à 2019Sur les dix premiers mois de l’année, la Corse a accueilli 7 774 697 passagers via ses aéroports et ports de commerce, soit une hausse de 2 % par rapport à 2023 (7 628 353 passagers) et de 1 % par rapport à 2019 (7 677 071 passagers). Cette croissance est particulièrement notable au premier trimestre, avec une augmentation de 6 % par rapport à 2023 et de 10 % par rapport à 2019.

En revanche, le troisième trimestre a été plus stable, avec un léger recul de 1 % par rapport à 2019. Cependant, la forte hausse enregistrée en octobre vient compenser ce ralentissement et illustre l’attrait persistant de la Corse, même après la période estivale.



Aéroports : Ajaccio stable, Calvi en forte progression

Les aéroports corses cumulent au total 3 993 880 passagers fin octobre 2024. Bien que ce chiffre soit relativement stable par rapport à l’année précédente (+0 %) et montre une légère progression par rapport à 2019 (+1 %), des disparités apparaissent selon les sites. L’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte, avec 1 452 493 passagers, connaît une baisse modérée d’1 % par rapport à 2023 et de 4 % par rapport à 2019. À l’inverse, Calvi Sainte-Catherine enregistre 374 536 passagers, marquant une hausse de 10 % par rapport à 2023 et de 18 % par rapport à 2019, avec une croissance particulièrement marquée en octobre (+33 % par rapport à 2019).



L’aéroport de Bastia Poretta, pour sa part, accueille 1 334 490 passagers, en léger recul de 1 % par rapport à 2023 et de 5 % par rapport à 2019. Enfin, Figari Sud Corse comptabilise 832 361 passagers, avec une progression de 1 % par rapport à l’année précédente et de 16 % par rapport à 2019, confirmant sa popularité croissante.



Ports de commerce : Propriano en forte expansion

Les ports de commerce corses totalisent 3 780 817 passagers à fin octobre, soit une progression de 4 % par rapport à 2023 et de 2 % par rapport à 2019. Cette hausse est particulièrement visible au port d’Ajaccio, qui atteint 846 167 passagers, enregistrant une croissance de 6 % par rapport à l’année précédente malgré une baisse de 4 % par rapport à 2019.



Le port de Bastia se stabilise avec 2 026 389 passagers, en légère augmentation de 4 % par rapport à 2023 et une fréquentation similaire à celle de 2019. Du côté de l’Île-Rousse, les chiffres s’élèvent à 396 520 passagers, en forte hausse de 3 % par rapport à 2023 et de 22 % par rapport à 2019, traduisant une popularité accrue.



Enfin, le port de Propriano se distingue avec une augmentation spectaculaire de 84 % par rapport à 2019, atteignant 98 051 passagers malgré une légère baisse de 3 % par rapport à 2023. En revanche, Porto-Vecchio enregistre une légère baisse de fréquentation avec 169 563 passagers, soit une diminution de 7 % par rapport à l’année précédente et de 8 % par rapport à 2019.