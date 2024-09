Arrêt de la ligne maritime L'Île-Rousse-Toulon de La Méridionale : le STC appelle à la grève

L’arrêt désormais confirmé de la ligne Toulon-L’Île-Rousse de La Méridionale à la fin du mois de septembre et l’affectation du « Kalliste » à la ligne Marseille-Tanger ne passent pas au sein du Syndicat des travailleurs corses, qui appelle à une grève reconductible à compter du 1er octobre. Dans un communiqué, le syndicat nationaliste dénoncé "avoir été mis devant le fait accompli sans consultation préalable."



Selon les marins du STC, l'arrêt de cette ligne va à l’encontre des précédentes discussions avec l’entreprise qui en partenariat avec le groupe CMA-CGM, voulait dynamiser l'économie insulaire en connectant la Corse à des régions comme la Catalogne, la Sardaigne, la France ou l'Italie.Dans plusieurs courriers adressés à la direction générale de La Méridionale, le STC dénonce un "désengagement de la compagnie vis-à-vis de la Corse" qui pese comme "une menace pour le développement économique et social de l’île, notamment en termes d’échanges commerciaux avec le continent européen".



Le STC, qui craint pour l'avenir des emplois et des infrastructures commerciales de la compagnie en Corse, évoque également la situation difficile dans laquelle cette décision entraîne La Méridionale dans une "situation économique complexe avec des pertes abyssales", aggravant une situation déjà délicate pour les salariés de l’entreprise.

















Une menace de paralysie des ports corses

Le STC avance plusieurs revendications, notamment le respect des engagements pris concernant l’utilisation de la flotte de La Méridionale, la préservation des agences commerciales sur l’île, et la tenue des négociations en Corse même. Faute de réponse rapide de la direction, le syndicat a d’ores et déjà annoncé que la grève serait reconductible par tranche de 24 heures. Elle pourrait toucher l’ensemble des ports desservis par la continuité territoriale ainsi que les lignes du réseau libre, perturbant ainsi le transport de passagers et de fret. Le syndicat précise néanmoins que la sécurité à bord et les débarquements seront assurés.



Créée en avril dernier, cette nouvelle liaison de la Méridionale est venue directement concurrencer la Corsica Ferries qui était jusqu’alors la seule compagnie maritime à proposer des traversées entre Ile-Rousse et Toulon. Son ouverture avait suscité une grande inquiétude du côté des syndicats de salariés de la Méridionale et de Corsica Linea, les deux compagnies attributaires de la Délégation de Service Public 2023-2029 pour les rotations maritimes entre la Corse et le continent. Ces derniers s’inquiétaient en effet qu’un potentiel transport de fret sur cette ligne hors DSP puisse représenter un danger pour cette dernière. Après des préavis de grève début mars, un protocole d’accord avait cependant pu être trouvé lorsque la Méridionale avait assuré renoncer au transport de fret sur cette liaison.