Arrestation de Paul Watson : En Corse, Global Earth Keeper se mobilise pour libérer le défenseur des baleines

Le 21 juillet dernier, l'activiste Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd, a été arrêté par la police danoise lors d'une escale au Groenland. Menotté, il a été embarqué par les autorités, qui affirment détenir "un mandat d'arrêt international du Japon". L'activiste désormais sous la menace de 15 ans de prison au Japon, pourrait faire face à un procès expéditif. "Au Japon, quand vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction, dans plus de 95 % des cas vous êtes condamné", a indiqué son avocat, Me Jean Tamalet , à la presse.

Les accusations portées contre Paul Watson sont jugées absurdes par ses soutiens. "On reproche au zodiac de Sea Shepherd d'avoir percuté des baleines qui font 112 mètres de long et qui pèsent 9 300 tonnes. C'est le Japon qui se moque du monde en continuant de chasser les baleines," explique Me Tamalet. Depuis son arrestation, la nouvelle a provoqué une vague d'indignation. Une pétition pour sa libération a recueilli plus de 470 000 signatures, avec le soutien de personnalités telles que Pierre Niney, Stéphane Bern et Pierre Richard.





La Corse en première ligne

Laurence Constantin, présidente de l'association Global Earth Keeper basée à Quenza, est une fervente défenseuse de Paul Watson. Elle a participé à plusieurs missions avec Sea Shepherd depuis 1977 et témoigne de l'impact durable de son engagement. "Mes passages, trop courts par manque de temps, au sein de l'organisation fondée et dirigée par Paul Watson, m'ont laissé une empreinte indélébile. Celle de la persévérance et du courage, de la volonté," confie-t-elle. "Son arrestation me révolte terriblement, je lui suis redevable de ce que je mets en place chaque jour pour contribuer à un monde plus doux pour les animaux victimes de nos folies dantesques. Je lui dois une vie!"

Laurence Constantin appelle à une mobilisation générale "Nous sommes des milliers à bénéficier de son héritage de combattant pour la vie, la vie marine plus précisément. En tant que présidente de Global Earth Keeper - France, je demande à tous les bénévoles et adhérents de se mobiliser pour prendre la défense de Paul Watson et d'interpeller ambassades, consulats et autorités françaises," insiste-t-elle.



Face à la pression croissante, l'Élysée a réagi. Mardi, le président Emmanuel Macron a accédé à la requête des pétitionnaires et s'est engagé à contacter la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, pour plaider en faveur de Paul Watson. Le militant, bien que citoyen canadien, réside désormais en France.