Arnaques financières : attention de ne pas tomber dans le piège

Un conseiller bancaire vous demande par téléphone vos identifiants de connexion ou un code de validation,

Sur les réseaux, un influenceur vante un placement qui peut vous rendre riche rapidement,

Un site internet propose une offre de crédit alléchante…

Faux conseillers bancaires, influenceurs mal intentionnés, offres de crédit mensongères… Aujourd’hui, les arnaques financières au téléphone, par sms ou sur internet se multiplient.



Aussi, pour vous informer et vous donner les moyens de vous en prémunir, nous vous invitons à découvrir « Arnaque ou pas ? Le mag info », un programme d’information avec un message de sensibilisation et trois émissions, réalisé à l’initiative d’Assurance Banque Épargne Info Service (abe-infoservice.fr), le site d’information proposé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Banque de France.