Ariane Quarena candidate RN en tête dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud: "Les Corses ont compris l'enjeu du scrutin"

Devant les grilles de la Préfecture de Corse à Ajaccio, Ariane Quarena, la candidate RN, consulte sur son téléphone les premières estimations de la soirée. Des chiffres qui la placent en tête dans la première circonscription de Corse-du-Sud avec 31,20% des suffrages exprimés et 166 voix devant Laurent Marcangeli, le député sortant. Tout sourire, celle qui est arrivée il y a seulement 5 ans dans la cité impériale se réjouit des résultats : "Je suis heureuse de voir que les électeurs corses ont compris les enjeux de ces élections, qui sont nationales et qui consistent à élire un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement. Nous souhaitons que le RN et Jordan Bardella accèdent enfin au pouvoir qu'il mérite. Je pense que Jordan Bardella incarne l'espoir pour beaucoup de Français".



"Heureux que les électeurs aient compris l'enjeu du scrutin"



Pour autant, s'attendait-elle à sortir en tête dans la circonscription ? "J'espérais ce résultat, mais je n'étais pas certaine de faire ce score. Je suis arrivé, il y a peu, je ne suis pas Corse, on me l'a bien fait comprendre dans les derniers débats. Je craignais que ce soit un handicap, mais je suis heureux de constater que les électeurs ont compris l'enjeu et l'importance de ce scrutin".



Pour Ariane Quarena, l'explication de ce score est relativement simple : "Je pense que les Corses sont comme la plupart des Français, dans une grande souffrance et une grande inquiétude concernant le pouvoir d'achat, l'immigration, ou encore le contexte international avec Emmanuel Macron qui n'arrête pas de parler de guerre. Il y a une immigration démesurée, même si en Corse, nous sommes encore protégés, tout le monde a compris que cela arrivera aussi ici bientôt."



Même si la candidate du RN vire en tête en ce premier tour, rien n'est cependant acquis, avec seulement 116 voix d'avance : "Pour le second tour, j'espère que le débat sera de bonne qualité. Laurent Marcangeli a choisi de servir la Macronie et qu'il a un bilan très négatif rejeté par beaucoup de Français et de Corses. Nous allons maintenant discuter et travailler en vue du second tour".