Aregnu-Pigna : route dangereuse pour les usagers, les parents d’élèves montent au créneau

Une vingtaine de parents se sont mobilisés pour bloquer le départ des cars de ramassage scolaire à la sortie des établissements scolaires de Lisula, ce vendredi 17 novembre exprimant ainsi leur préoccupation quant à la dangerosité de la route reliant Aregnu à Pigna. Cette inquiétude est partagée par l'ensemble des usagers quotidiens de cette voie. Valérie Paoli, résidente d'Aregnu et à l'origine de cette action, a expliqué la motivation des parents : "Nous avons décidé de frapper du poing sur la table en bloquant toutes les lignes de transports scolaires pour attirer l'attention sur un danger qui concerne principalement l'une des lignes. Les professionnels ont parfaitement compris notre démarche."

Depuis quelques jours, de nouvelles signalisations, telles que des piquets, des rubans de balisage et des marquages au sol, ont été installées pour avertir des dangers potentiels sur la route. "Depuis plusieurs années, la route suscite des inquiétudes chez tous les usagers. Le bas-côté est exposé, sans mur de protection, et actuellement, la route montre des signes d'affaissement. En regardant en dessous de la route, on peut constater un état vraiment inquiétant. À tout moment, avec le poids d'une voiture, et surtout d'un car scolaire transportant entre 50 et 60 enfants par trajet, la route pourrait céder." détaille Valérie Paoli.

Face à cette situation préoccupante, certains professionnels et usagers ont évoqué la possibilité d'installer un passage unique ou un feu rouge en attendant les travaux de consolidation, afin d'éviter les croisements sur cette portion de route étroite. "D'un côté, il y a le vide, et de l'autre, des bas-côtés qui ne sont pas du tout propres, surtout depuis l'incendie de cet été. Nous avons également retrouvé un courrier de la mairie d'Aregnu adressé au service des routes datant de 1986, qui mentionne déjà l'état de la route." ajoute Valérie Paoli.





Joint pas téléphone, David Calassa, maire d’Aregnu revient sur la situation actuelle de la route. "Je comprends parfaitement l'inquiétude des parents et des usagers à l'origine de l'action. Aujourd'hui, la route s'est considérablement rétrécie à certains endroits. Cependant, l'ouvrage relève de la CDC. Il y a trois ou quatre ans, lors d'une réunion avec la mairesse de Pigna, Josée Martelli, préoccupée elle aussi par l'état de la route et d'un éventuel affaissement, je les avais déjà interpellés. Bien que ce tronçon de route ne soit pas situé sur la commune d'Aregnu, mais sur celle de Pigna, j'avais écrit à la CDC pour demander une intervention rapide en matière de sécurisation du périmètre. Des agents s'étaient déplacés en 2019 ou 2020. Il y a une quinzaine de jours, j'ai relancé ces mêmes services. On m'a parlé du premier semestre 2024, mais c'est une information à prendre au conditionnel car je n'ai encore reçu aucun retour écrit officiel."



Affaire à suivre