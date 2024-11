Arbre emblématique de Porto-Vecchio, le belombra a perdu un bras dans la tempête

L’adjointe au patrimoine de la ville, Nathalie Apostolatos, n’est pas inquiète pour l’arbre emblématique des Porto-Vecchiais, sous lequel on prend plaisir à boire verre (sauf par grand vent !) : « Le belombra a cette grande capacité à rebondir après chaque tempête. On voit que la branche de droite, qui avait craqué il y a quelques années, est bien repartie aujourd’hui. » Sa longévité passe aussi, au quotidien par son entretien que détaille l’adjointe porto-vecchiaise : « On est vigilant à le tailler régulièrement et on lui donne son petit fortifiant chaque année, car ces arbres qui sont appauvris en terre peuvent être soumis à des parasites. » En effet, plus il grossit, plus il se sent à l’étroit dans sa jardinière urbaine : « Il plie ses racines là où il peut, et du coup, il a de moins en moins de terre. »



Au total, une quarantaine d’interventions à Porto-Vecchio mercredi



Aussi emblématique qu’il soit, le belombra ne bénéficie pas de traitement de faveur. Sa branche cassée a fini à la déchetterie, comme les branches d’une trentaine de ses congénères un peu plus anonymes qui ont craqué sous les rafales. De 14 heures à 21 heures mercredi, ce sont une trentaine d’arbres qui ont dû être découpés à Porto-Vecchio, certaines branches étant tombées sur des lignes électriques ou téléphoniques, occasionnant des coupures de courant sur les secteurs de Nota, Bala, Palavesa et l’Ospedale. Quartier Poretta, une entreprise d’imprimerie a vu sa toiture en partie endommagée. De leur côté, les sapeurs-pompiers ont mis un terme à plusieurs départs de feu, dus à de l’écobuage. Côté coupure d’électricité, la situation était revenue à la normale dans la journée, mais les services techniques de la ville et les policiers municipaux resteront mobilisés ce jeudi soir, pour un nouvel épisode de vent fort en prévision.