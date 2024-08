Après le match amical AC Ajaccio-SC Bastia, la réaction des entraineurs

Mathieu Chabert (AC Ajaccio)

« Je retiens beaucoup d’intention de jeu en première mi-temps. C’est dommage de rentrer à la mi-temps avec ces deux buts de retard, qui étaient largement évitables. Au niveau du jeu, on est dans ce qu’on voulait faire. Le résultat est secondaire. On arrive à faire des choses très intéressantes dans les 25 derniers mètres. On doit être plus tranchant dans la finition, mais globalement on est dans la suite logique de la préparation. Les 15 jours restants avant le début du championnat ne seront pas de trop. Les intentions sont là et la performance suivra derrière ».



Benoit Tavenot (SC Bastia)

« Il y a encore du travail, nous ne sommes pas encore à 100% collectivement. Nous avons été mis en difficulté par l’ACA surtout en première mi-temps. Malgré cela, nous avons réussi à sortir rapidement en contre-attaque, nous les avons mis sous pression. Je trouve que nous avons eu plus de maitrise en seconde mi-temps et pourtant on prend ce but en fin de match. Le groupe répond aux exigences du staff au termes d’investissement et de travail, c’est très positif ».