Après Sporting-ACA - Tavenot "bien d'avoir gagné" - Debès : "aller à la guerre avec ceux qui veulent y aller"

Benoît Tavenot, entraîneur SCB

«On a mis tous les ingrédients qu’il fallait. Après le report du match hier, je ne savais pas dans quel état d’esprit j’allais retrouver les joueurs ce matin. Mais j’ai été rassuré ils étaient dedans, ils n’avaient pas perdu la connexion. Je voulais vraiment qu’ils soient fiers d’eux et le public aussi. Ce soir il y a eu de belles actions, de beaux buts. On avait tous besoin de cette victoire : staff, joueurs, dirigeants, public. C’est une très bonne chose d’avoir gagné et j’espère que cela va nous lancer. Cela prouve qu’on est capable de bonnes choses, qu’on peut être efficaces. On a été appliqués. Je suis aussi satisfait de l’aspect mental cela prouve qu’on a fait preuve de maturité. On dégage une force mentale, une force collective. A nous d’être matures, respectés et respectables. On va profiter de quelques heures avant de plonger dans le match de mardi contre Nice. J’avais mis la meilleure équipe pour battre l’ACA, j’apporterai de la fraîcheur contre Nice pour aligner la meilleure équipe pour les battre. »



Thierry Debès, entraîneur ACA

«C’est dur, tout est compliqué pour nous en ce moment. On prend un penalty qui n’y est pas, un 2e but avec un hors-jeu. C’est notre lot en ce moment mais cela n’explique pas tout. Je suis quand même content car les joueurs ont fait les efforts pour éviter le naufrage. A 3-0, à 10, les joueurs étaient abattus mais ils ont su conserver leur honneur. Le penalty a bouleversé notre plan. On se voulait ambitieux, on voulait gagner. C’était un choix, c’était peut-être trop osé. Maintenant on a un match important qui nous attend le week-end prochain. Il va falloir récupérer les blessés et partir au combat. J’y crois car on n’est qu’à 6 points du 1er non relégable. Il y a des ressorts à activer. Les joueurs sont au pied du mur et il va falloir trouver des joueurs qui peuvent répondre à cette pression. Il nous faudra de la cohésion, faire front car il y a des problèmes sportifs et financiers. Il faudra aller à la guerre avec ceux qui veulent y aller ».