Après 100 km dans la Méditerranée, Noam Yaron contraint d'abandonner son défi entre Calvi et Monaco

« C’est la mer qui a gagné », a concédé ce dimanche 25 aout Noam Yaron après avoir été contraint d’abandonner son ambitieux défi : relier Calvi à Monaco à la nage. Parti vendredi matin à 8 heures depuis la Corse, le nageur suisse espérait parcourir les 180 kilomètres séparant les deux villes sans sortir de l’eau. Mais après deux jours et deux nuits de nage intense, il a dû se résigner à stopper son aventure après avoir franchi la barre des 100 kilomètres.

Le jeune homme de 27 ans, qui souhaitait battre le record du monde de la plus longue nage en combinaison, a expliqué que les conditions maritimes l’ont empêché d’aller plus loin. « Dès le début, j’ai dû affronter des courants contraires, ce qui a rendu la traversée bien plus longue que prévu. Malgré tous mes efforts, la mer était plus forte que moi », a-t-il déclaré.



Ce défi avait une dimension environnementale, Noam Yaron souhaitant attirer l’attention sur la préservation des océans et plus particulièrement du sanctuaire Pelagos, une zone protégée de 87 500 km² dédiée à la conservation des mammifères marins. « Ce projet me tenait particulièrement à cœur pour sensibiliser à l’importance de protéger la Grande Bleue », a souligné l’éco-aventurier.



Malgré cet échec, le nageur ne s’avoue pas vaincu. Habitué aux exploits, il avait déjà traversé le lac Léman en 2021 en moins de vingt heures. Ce défi en Méditerranée, bien plus exigeant, ne sera que partie remise. « Je suis plus motivé que jamais à retenter l’exploit en 2025 », a-t-il annoncé, donnant rendez-vous à tous ses soutiens pour une nouvelle tentative.