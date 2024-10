Appel à témoin : Un homme de 74 ans recherché dans la région de Sartène

Il n’a plus donné de nouvelles depuis près de trois jours. Pascal Serra, 74 ans, est activement recherché après quitté son domicile à Sartène vendredi soir. « Ses voisins disent l’avoir aperçu vers 22 heures pour la dernière fois », confie-t-on du côté de la gendarmerie de Corse qui a lancé un appel à témoins pour retrouver cet homme souffrant de troubles de l’orientation.



En parallèle, des recherches ont été engagées dans la micro-région dès ce week-end, mobilisant à la fois des militaires de la gendarmerie, des pompiers, et des bénévoles. « Nous avons aussi mobilisé des chiens de la gendarmerie et des pompiers, un hélicoptère ainsi qu’un drone, mais cela n’a rien donné », indique la gendarmerie en ajoutant que ces recherches sur le terrain continuent ce lundi en équipe plus réduite. « À partir de ce jour, nous allons plus être sur la partie enquête avec audition des témoins », précise-t-on en appuyant encore : « Il est forcément sur le Sartenais et les environs car il n’a pas de moyen de locomotion ».



Selon le signalement de la gendarmerie de Corse, Pascal Serra mesure 1,70m, est de « corpulence normale », a les « yeux noisette verts » et les « cheveux gris courts », est « mal rasé, porteur de lunettes de vue » et est « vêtu d’un sweat shirt bleu marine avec un petit logo de l’OM devant, d’un jean et de chaussures noires ».

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’orienter les recherches est priée de contacter rapidement la brigade de gendarmerie de Sartène au 04 95 77 01 17 ou le centre opérationnel de la gendarmerie au 17.