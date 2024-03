Antiterrorisme : Le militant de Core in Fronte transféré à Paris

Stéphane Ori, militant du mouvement indépendantiste Core in Fronte, a été transféré à Paris ce jeudi 29 mars, après avoir été placé en garde à vue mardi. L'information a été relayée par le parti sur sa page Facebook, déplorant le manque de préavis à sa famille : "Il a été transféré en secret dans l'après-midi sans que sa famille présente, depuis le matin, devant le commissariat n'ait été prévenue."



L'arrestation du militant est intervenue à Bastia dans le cadre d'une enquête menée par le parquet national antiterroriste (PNAT). Il est soupçonné d'avoir participé à la conférence de presse clandestine du Front de libération nationale de la Corse (FLNC) du 5 mai 2021.



Core in Fronte, qui ce jeudi soir a organisé pour la deuxième soirée consécutive un rassemblement devant le commissariat de Bastia, indique que "Stéphane est actuellement dans les locaux de la SDAT à Levallois-Perret." et dénonce "des pratiques répressives qui constituent un message politique de la part du Gouvernement français."