Antisanti : Trois jours de célébration artistique pour les 20 ans d'Arte Antisantiche

Qu’ils viennent de la Costa Serena et même du Centre Corse, là où Antisanti se centre, les artistes amateurs sont appelés à exposer leurs œuvres dans la salle des fêtes polyvalente Matthieu Franchi. La sélection est opérée par Michel Ristori. « Je contacte des artistes amateurs pour les inviter à exposer leurs toiles ». Une belle initiative pour pousser les passionnés à montrer le travail accompli durant quelques années. Pour cette édition, ni professionnel, ni thème imposé, ne chaperonne l’évènement. La session atelier qui produit les futurs travaux exposés par les enfants, est portée par la sœur du président d’ARTE ANTISANTICHE, Marie-Antoinette Gabrielli. Elle élabore en amont des supports de sculpture à l’enduit de plâtre. Les jeunes apprentis peintres, devront s’inspirer de la mode de certains génies du pinceau, afin de donner vie au support. Un moyen d’épanouissement pour Ristori : « Durant ma carrière d'enseignant, je suis toujours resté attentif à ce que les enfants deviennent de jeunes citoyens. Et cela commence aussi par la peinture et le dessin qui sont exprimés par les petits participants lors de ces journées ». « L’art et plus précisément, la culture sont importants dans l’émancipation, mais aussi, dans le regard des jeunes et que l’on peut avoir dans la société corse. Il est important de sortir des traditions de la Corse, qui est une île et doit rester ouverte », reprend avec conviction le président de l'association artistique d'Antisanti.





Infos pratiques :

ARTE ANTISANTICHE journées d’art

Salles des fêtes Matthieu Franchi 20270 Antisanti

À partir du 12 août à 9 heures 30, jusqu’au 14 août à 20 heures.

Ateliers dessins, peinture et sculpture pour enfants à partir de six ans, participation libre et gratuite – Exposition d’art et d’artisanat