Antenne téléphonique de Peri : le tribunal administratif ordonne au collectif de quitter les lieux

Le Culletivu pa u cumunu I Peri a gagné une bataille mais pas la guerre qui l'oppose au géant de la téléphonie mobile, Free.Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia (TA) a rendu son ordonnance ce lundi 14 décembre. Par celui-ci, il ordonne les opposants au projet d'installation d'une antenne téléphonique, de quitter la parcelle concernée pour que l'entreprise puisse la mettre en place.Free qui avait demandé au TA de faire intervenir les forces de l'ordre sur les lieux n'a cependant pas obtenu gain de cause. "C'est déjà ça, mais bon nous en sommes au point de départ à présent", précise Jérôme Bisgambiglia porte-parole du collectif.L'opérateur téléphonique pourra à présent procéder à l'installation de son pilonne sur les 25 m2 où une dalle en béton a déjà été coulée. "On ne sera pas sur la parcelle mais on ne sera pas loin", assure Jérôme Bisgambiglia qui ne baissera pas les bras pour protéger ce lieux sacré tant chéri des habitants de la commune.